Появились первые изображения видеокарты GeForce GTX 1060 5GB в исполнении Gigabyte

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Только лишь мы успели сообщить, что NVIDIA готовит четвертый вариант видеокарты GeForce GTX 1060 с 5 ГБ видеопамяти памяти и 160-разрядной шиной, как появились изображения данной модели. В данном случае – производства компании Gigabyte.

Внешне новая Gigabyte GeForce GTX 1060 5GB Windforce OC является полной копией модели Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB Windforce OC. И в этом нет ничего удивительного, ведь используется тот же GPU и отличие только в объеме памяти и ширине шины. Иными словами, нет необходимости разрабатывать новую версию и выгоднее взять за основу конструкцию старой.

Визитная карточка Gigabyte – два частотных режима. В режиме Gaming базовая частота GPU равна 1556 МГц, повышенная — 1771 МГц. В режиме ОС базовая частота GPU равна 1582 МГц, повышенная — 1797 МГц. Память работает на эффективной частоте 8008 МГц, что при ширине шины в 160 разрядов дает пропускную способность в 160 ГБ/с – на 32 ГБ/с меньше, чем у «шестигигабайтовой» версии с 192-разрядной шиной.

Изображения позволяют узнать о единственном шестиконтактном разъеме питания, фирменной системе охлаждения Windforce 2X с двумя вентиляторами, металлической пластине на обратной стороне печатной платы и наборе из четырех видеовыходов на монтажной планке (по одному HDMI и DisplayPort, а также два DVI).

Данных о цене GeForce GTX 1060 5GB пока нет.

Источник:TechPowerUp и Gigabyte