Появились подробности об умных часах Fossil Collider DIANA Smartwatch, в которые Google инвестировала $40 млн





В начале этого года Google приобрела часть сотрудников и некую революционную технологию умных часов у американской компании Fossil Group. Сумма сделки составляла $40 млн.

На тот момент обе компании заявляли, что Google приобрела «новый инновационный продукт, ещё не появившийся на рынке», которая будет принадлежать семейству Wear OS. Вероятно, об этом устройстве начали появляться первые сведения. На фото выше представлены три гибридных носимых устройства под названием Fossil Collider DIANA Smartwatch, которые в настоящее время доступны для предварительного заказа на различных сайтах по цене около €200/$220.

Самым важным словом в этом названии является Diana. По данным Wareable, Diana – это результат смешивания слов Digital и Analogue («Цифровой» и «Аналоговый»). Это, якобы, внутреннее название Fossil для гибридной технологии умных часов, лицензированной Google. Первоначально она была создана компанией Misfit, которая была куплена Fossil Group в 2015 году. По данным различных источников, часы Diana сочетают в себе функции физических часов, такие как механические стрелки, с цифровыми элементами, такими как дисплей. И теперь Google может создавать устройства с различными комбинациями функций.

На текущий момент об устройстве Fossil Collider DIANA Smartwatch (модель FTW7009) известно, что оно выполнено в корпусе из нержавеющей стали диаметром 42 мм и содержит E Ink дисплей без сенсорной панели. На экране могут выводиться информация о количестве пройденных шагов, прогноз погоды и уведомления из приложений. Поддерживается 10 различных элементов циферблата. В часах также имеется встроенный сенсор сердечного ритма, модуль беспроводной связи Bluetooth для передачи данных на смартфоны с Android или iOS. Комплектный аккумулятор обеспечивает автономность на уровне 2-4 недели. Для верхней правой кнопки можно настроить вызов пользовательской функции, например, часто используемого приложения.

Также упоминается модель FTW7010, которая предлагает некоторые дополнительные функции и возможности. В частности, она содержит модуль GPS и поддерживает Google Pay. Наконец, модель FTW7008 получила дисплей коричневого цвета, что может быть впервые для экранов на базе технологии E Ink.

Вероятно, больше информации об умных часах Fossil Collider DIANA Smartwatch будет озвучено 15 октября во время специального мероприятия, посвящённого анонсу смартфонов серии Pixel 4.

Источник: The Verge