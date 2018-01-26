Появилось «живое» фото неизвестного планшета Acer с Chrome OS

В социальной сети Twitter, которая буквально только что подключила машинное обучения для создания качественных превью к изображениям появилось, появилось сообщение с фотографией неизвестного планшета Acer под управлением ОС Chrome OS. К настоящему времени сообщение уже удалено автором, но это уже неважно, поскольку ресурс ChromeUnboxed успел заметить снимок раньше.

Судя по всему, фото, которое мы видим выше, было сделано одним из участников ежегодной образовательной конференции Bett, проходившей в Лондоне на этой неделе.

Это устройство вызывает интерес по одной простой причине – на данный момент ОС Chrome OS используется только в ноутбуках, которые выпускает Google и ее аппаратные партнеры. Хромбуки отличаются доступной ценой и особенно популярны среди студентов и преподавателей. А еще они очень мешают Microsoft, которая постоянно придумывает новые инициативы, чтобы в результате не остаться с носом в определенных сегментах. Последняя такая инициатива – дешевые ученические ноутбуки с Windows 10 стоимостью от $189.

Возвращаясь к предмету заметки, о самом планшете, кроме названия компании-производителя (сложно не заметить широченные рамки большое лого Acer на нижней рамке лицевой панели), пока ничего неизвестно. По фото можно предположить, что это модель с экраном диагональю от восьми до десяти дюймов. Также ChromeUnboxed, что экрана планшета поддерживает перьевой ввод.

В сети уже несколько лет поговаривают, что Chrome OS в скором времени переберется и на планшеты. И есть множество косвенных доказательств в пользу версии о том, что в сегменте планшетов Google теперь ставит на Chrome OS, а не на Android. И, в принципе, с учетом того, что в ОС Chrome OS есть поддержка Android-приложений, выпуск планшетов под управлением этой ОС является весьма логичным шагом.

Не исключено, что устройство Acer станет первым «хромшетом» и будет представлен на грядущей конференции Google I/O 2018 в мае.

Источник: The Verge