«Правда»: «Бумбокс» и Сергей Жадан создали клип на саундтрек к военной экшн-драме «Мирный-21»

С 22 февраля 2023 года в национальный прокат вышла военная экшн-драма «Мирный-21». Предлагаем ознакомиться с обзором фильма от ITC.UA. Вместе с тем авторы презентовали клип на саундтрек «Правда», в основе которого кадры из фильма. Песню создали Андрей Хливнюк («Бумбокс»), написавший припев, Сергей Жадан, который является автором куплетов, и Усеин Бекиров.

«Правда» звучит на титрах фильма «Мирный-21». Узнав о работе над новым фильмом и событиях, лежащих в основе будущей ленты, музыкант Андрей Хливнюк предложил песню, написанную в сотрудничестве с Сергеем Жаданом. Он написал стихи, ставшие впоследствии куплетами. Припев и музыку написал Андрей Хливнюк, аранжировку к песне создал композитор Усеин Бекиров.

«Припев написал под впечатлением от куплетов Жадана. Это песня о людях, на которых держится наш драный и хромающий мир», — отметил Андрей Хливнюк.

В видеоработе использовали кадры из фильма, перекликающиеся с идеей и содержанием песни.

«Мне давно нравится музыка Андрея, я очень люблю его творчество. К тому же в группе играют мои друзья: барабанщик Александр Люлякин и пианист Павел Литвиненко. Песня на самом деле меня очень задела эмоционально. Ахтем слышал ее накануне и попросил сделать синема-вариант музыки. Я оставил мелодию Андрея и сделал оркестровый вариант, изменив гармонию и грув. Я был рад прикоснуться к творчеству группы «Бумбокс» как кинокомпозитор. Для меня большая честь работать с Ахтемом Сеитаблаевым», – рассказывает Усеин Бекиров, автор музыки к OST и музыкальный композитор фильма.

Фильм «Мирный-21» создан ISTMEN FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по кино и UA Production.