Правительство Германии не успело перейти на Windows 10 и теперь вынуждено заплатить Microsoft почти $1 млн за обновления Windows 7 ESU





На прошлой неделе Microsoft, как известно, прекратила бесплатную расширенную поддержку ОС Windows 7 для обычных пользователей, тогда как корпоративному сегменту предложила временный сервис Extended Security Updates (ESU), позволяющий за дополнительную плату продлить поддержку Windows 7, ориентировочно до января 2023 года. Обычные пользователи вполне могут позволить себе остаться без обновлений безопасности на свой страх и риск, тогда как в финансовом и государственном сегменте все не так просто. За отсутствие обновлений безопасности вполне могут привлечь к ответственности. На этой неделе стало известно, что Германия достаточно дорого в буквально смысле заплатит за неспешность с переходом на более совершенную версию ОС. Говоря конкретнее, в 2020-м году за получение своевременных обновлений безопасности немецкому правительству придется заплатить 800 тыс. евро за обновления для 33 тыс. ПК с устаревшей Windows 7. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительство Германии.

Как сообщается, правительство Германии находится в процессе обновления до Windows 10, но уложиться в сроки не удалось. Только в Берлине около 20 тысяч из 85 тысяч правительственных машин до сих пор работают под управлением Windows 7. За выпуск обновлений для каждого из них придется заплатить. Отсюда и набегает така сумма.

Согласно официальному прейскуранту, цена Extended Security Updates составляет $50 за устройство для Windows 7 Professional и $25 для Windows Enterprise в первый год. Затем каждый новый год плата удваивается. То есть, в 2021-м году придется заплатить $100 за ESU для Windows 7 Professional и $50 для Windows Enterprise, а в 2022-м плата возрастет до $200 и $100 соответственно.

Не секрет, что после прекращения бесплатной расширенной поддержки Windows 7 компания Microsoft стала докучать противящимся переходу на актуальную версию Windows 10 пользователям полноэкранными оповещениями. Сейчас же выяснилось, что это не все и в прощальном обновлении, вышедшем в последний день поддержки, компания подложила еще одну «свинью». Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои и заменяет их на черный фон. Чтобы вернуть обои, достаточно удалить обновление.

Источник: The Verge и mspoweruser