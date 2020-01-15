Microsoft выпустила прощальные обновления Windows 7 и Windows Server 2008 в последний день поддержки ОС





14 января Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7 для персональных компьютеров частных пользователей, а заодно окончательно добила мобильную Windows 10 Mobile (1709). По традиции в последний день поддержки разработчики выпустили финальное накопительное обновление для Windows 7, а также для Windows Server 2008 R2, которая тоже больше не поддерживается.

На самом деле было выпущено два отдельных накопительных обновления: первое — ежемесячный апдейт под номером KB4534310 с исправлением различных ошибок, а второе под номером KB4534314 содержит улучшения для системы безопасности. Скачать ежемесячное накопительное обновления для установки вручную можно здесь, а обновление безопасности — здесь. И поскольку оба включают только некоторые исправления безопасности, списки изменения одинаковы для обоих — обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems и Windows Server. Что же, это последние официальные обновления для Windows 7 и Windows Server 2008 R2.

Одновременно вышли обновления для ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012, хотя поддержка этих версий продолжится еще до 2023 года. Ежемесячное накопительное обновление с исправлениями ошибок имеет номер KB4534297 и доступно для загрузки здесь, а сопутствующее обновление безопасности — KB4534309 (вот тут его можно загрузить). Стоит обратить внимание, что обновление для Windows 8.1 и Server 2012 содержит как минимум одну проблему. А именно: некоторые операции, например переименование, выполняемые с файлами или папками на общем томе кластера (CSV), могут завершаться с ошибкой «STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)».

Остается добавить, что юридические лица и компании смогут перейти на платную расширенную поддержку и получать обновления безопасности (Extended Security Updates) еще три года — до января 2023. Что же касается обычных пользователей, они могут на свой страх и риск остаться на Windows 7. И хотя есть возможность бесплатно обновиться с Windows 7 на Windows 10, компания Microsoft не рекомендует простое обновление из-за потенциальных проблем несовместимости старого оборудования с некоторыми компонентами новой ОС. То есть, Microsoft советует покупать новые устройства с Windows 10.

Источник: Neowin