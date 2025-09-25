Новости Устройства 25.09.2025 comment views icon

Представлен Honor X9d: Si-C аккумулятор на 8300 мАч и защита IP69K по цене от $350

Вадим Карпусь

Бренд Honor после выпуска складного Honor Magic V5 официально представил свой новый смартфон Honor X9d 5G. Компания сделала главный акцент на его гигантской батарее, которая выделяет модель среди конкурентов, хотя остальная аппаратная часть относится скорее к среднему классу.

Характеристики Honor X9d

Новинка получила 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640×1200 пикселей. Экран поддерживает пиковую яркость до 6000 нит в определенных условиях, частоту обновления 120 Гц, имеет технологии защиты зрения и динамического затемнения. Для повышенной прочности использовано алюмосиликатное стекло.

Дисплей Honor X9d

С защитой у Honor X9d все очень хорошо. Устройство выдерживает падение с высоты до 2,5 метра, а защита от пыли и воды соответствует требованиям сертификаций по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Защита Honor X9d

За производительность отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 4 в паре с GPU Adreno 810. Конфигурации включают 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Главная особенность — батарея емкостью 8300 мА-ч, выполненная по кремний-карбоновой технологии (Si-C). Она поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а также функцию обратной проводной зарядки для других устройств.

Батарея Honor X9d

Камера на задней панели имеет 108-мегапиксельный сенсор и оптическую систему стабилизации изображения. Также есть 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Камера поддерживает запись видео в разрешении 4K и 10-кратный цифровой зум. Спереди размещена 16-мегапиксельная камера для селфи.

Цвета Honor X9d

Среди других характеристик упоминаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, стереодинамики, USB-C. Несмотря на батарею большой емкости смартфон имеет вес 193 г и толщину корпуса 7,76 мм. Цветовые варианты: Reddish Brown, Forest Green, Sunrise Gold и Midnight Black. Устройство работает под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0.

Новый смартфон Honor X9d 5G уже доступен для предварительного заказа в Малайзии. Версия с конфигурацией памяти 12+256 ГБ стоит около $356, а за топовую модификацию с хранилищем емкостью 512 ГБ придется заплатить $403.

Вышел суперфлагман Honor GT Pro — Galaxy S25 Ultra «на стероидах» за вдвое меньшую цену

Источник: gsmarena, gizmochina

