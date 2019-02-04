Александр Турчинов: «WhatsApp защищен лучше, чем Viber»
Мессенджер WhatsApp защищен лучше, чем Viber. Об этом заявил украинский политический деятель и секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире ICTV.
Его спросили, «прослушивают» ли спецслужбы WhatsApp и Viber.
«Как эксперт, могу вам сказать: WhatsApp намного лучше защищен, чем Viber», — ответил Турчинов.
На видео с 2:06.
«Ранок у великому місті» на ICTV
Про те, яким краще користуватися месенджером та хто повинен бути наступним президентом в «Ранку у великому місті» на ICTV
Опубліковано Олександром Турчиновим Неділя, 3 лютого 2019 р.