Александр Турчинов: «WhatsApp защищен лучше, чем Viber»

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Мессенджер WhatsApp защищен лучше, чем Viber. Об этом заявил украинский политический деятель и секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире ICTV.

Его спросили, «прослушивают» ли спецслужбы WhatsApp и Viber.

«Как эксперт, могу вам сказать: WhatsApp намного лучше защищен, чем Viber», — ответил Турчинов.

На видео с 2:06.