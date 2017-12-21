Представлен смартфон Honor 9 Lite: 5,65-дюймовый IPS-экран 18:9, процессор Kirin 659, от 3 ГБ ОЗУ и сразу четыре камеры по цене от $180

Компания Huawei представила очередной смартфон семейства Honor, в этот раз производитель продемонстрировал упрощенную версию флагманской модели Honor 9 Lite (она же Honor 9 Youth Edition). При этом в отличие от старшей модели Honor 9 с классическим 16:9 экраном новинка получила трендовый “вытянутый” дисплей с соотношением сторон 18:9.

Матрица новинки с диагональю 5,65 дюйма изготовлена по IPS-технологии и отличается разрешением Full HD+ (2160×1080 точек), тогда как в Honor 9 используется экран с диагональю всего 5,15 дюйма. Безрамочный дизайн теоретически позволял разместить кнопку Home и сканер отпечатков на передней панели, однако разработчики решили полностью избавиться от первой и перенести сканер на заднюю панель.

В качестве аппаратной платформы выбран восьмиядерный процессор Kirin 659 с рабочей частотой до 2,36 ГГц и графикой Mali-T830 MP2, который также используется в таких смартфонах производителя, как Huawei Enjoy 7s, Mate 10 Lite, Maimang 6 и Nova 2i, а также Honor 9i и Honor 7X. В зависимости от выбранной версии объем оперативной памяти может составлять 3 ГБ или 4 ГБ, а емкость хранилища – 32 ГБ или 64 ГБ с возможностью увеличить его за счет карт памяти microSD. В смартфоне Honor 9 Lite используется аккумулятор на 3000 мАч.

Модель Honor 9 Lite оснащается набором сразу из четырех камер, при этом и спереди и сзади расположен сдвоенный модуль на 13 Мп и 2 Мп с поддержкой PDAF и разнообразных функций и художественных эффектов. Смартфон оснащается разъемом USB Type C и 3,5 мм аудиопортом, а также стандартным набором беспроводных интерфейсов. Работает аппарат под управлением Android 8.0 “Oreo” с фирменной оболочкой EMUI 8.0. Габариты корпуса Honor 9 Lite составляют 151×71,9×7,6 мм при весе 149 грамм, он будет предлагаться в цветовых вариантах Navy Blue, Seagull Gray, Magic Nightfall (Black) и Pearl White.

Самая доступная версия Honor 9 Lite с набором памяти 3/32 ГБ оценена в $180 (1,199 Yuan), базовая 4/32 ГБ стоит $225 (1,499 Yuan) и самая дорогая 4/64 ГБ обойдется покупателю в $275 (1,799 Yuan). Официальные продажи в Китае стартуют 26 декабря текущего года, а спустя некоторое время смартфон появится в 14 других странах мира, включая Индию и Великобританию.

Источник: Huawei