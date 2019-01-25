Представлен смартфон Samsung Galaxy A9 Pro (2019) с отверстием в экране и тройной основной камерой

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Компания Samsung только что представила смартфон среднего уровня Galaxy A9 Pro (2019). Это международная версия модели Galaxy A8s, дебютировавшей в Китае в конце прошлого месяца. Да, это тот самый первый смартфон Samsung с отверстием в экране.

У этой модели две главные особенности — тройная основная камера с основным сенсором разрешением 24 Мп, а также, как было отмечено выше, экран с очень тонкими рамками и небольшим точечным вырезом под фронтальную камеру. Хотя можно еще отметить защищенное исполнение в соответствии со степенью IP68.

Никаких изменений в конфигурации международной версии по сравнению с китайской не произошло, так что просто напомним основные параметры.

Смартфон получил дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с соотношением сторон 19,5:9, SoC Qualcomm Snapdragon 710, фронтальную камеру на 24 Мп, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти (+ поддержка microSD на 512 ГБ) и аккумулятор емкостью 3400 мА•ч с адаптивной быстрой зарядкой через разъем USB-C.

Габариты Samsung Galaxy A9 Pro (2019) составляют 158,4х74,9х7,4 мм при массе 173 г. Вариантов расцветки три: синий, серый и зеленый.

Из коробки новинка работает под управлением старой версии операционной системы Android 8.1 Oreo со старой версией фирменной оболочкой Samsung Experience. Во вчерашнем списке этой модели не было, но он постоянно обновляется и вполне вероятно, что Galaxy A9 Pro (2019) получит обновление до Android 9.0, примерно в те же сроки, что и модель Samsung Galaxy A9 (2018) — недавно мы публиковали его обзор — с четверной основной камерой (март 2019 года), с которой сформирует основу предложения южнокорейскойго гиганта в среднем сегменте.

Пока что известны только дата начала продаж и цена для рынка Южной Кореи — 28 февраля и $533 в эквиваленте. Цены и сроки начала продаж смартфона Galaxy A9 Pro (2019) для украинской розницы станут известны немного позже.

Источник: Slashgear