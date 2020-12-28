Премьер-министр: Государство уже выплатило 2,8 млрд грн материальной помощи 354 тысячам украинских ФОП

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей facebook-странице, что пенсионный фонд уже начал выплаты материальной помощи от государства для ФОП и наемных работников. По его данным, на 24 декабря 2020 года, на выплаты было направлено 2,8 млрд грн для более чем 354 тысяч получателей.

«Регистрация заявок для получения единовременной материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена вследствие усиленного карантина в январе, продлится до 31 декабря 2020 года. Призываю предпринимателей и работников подавать заявки, чтобы все смогли успеть получить такие выплаты» — призвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, что за первую недель с момента анонса предложения им успешно воспользовались 283 тысячи украинцев — 225 тыс. в мобильном приложении «Дія» и еще 58 тыс. — на онлайн-портале «Дія».

Более подробно о том, кто может получить материальную помощь и как это сделать через «Дію», мы рассказывали в следующем материале.

Источник: Премьер-министр Украины