«ПриватБанк» начинает выплаты украинцам в рамках проекта МККК и Минсоцполитики

ПриватБанк начинает выплаты помощи социально незащищенным украинцам в рамках нового совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Министерства социальной политики. Согласно условиям проекта, Красный Крест будет оказывать финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших общин.

Размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы – 3 месяца. Средства будут перечислены непосредственно главе домохозяйства: переводом PrivatMoney на банковскую карточку украинского банка, зарегистрированную в Минсоцполитике.

Если получатель не имеет зарегистрированной банковской карты, помощь можно получить в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 — на карту ПриватБанка, указав ее при получении или наличными.

Регистрироваться для участия в программе не нужно – получатели помощи, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщения от Красного Креста. Помощь получат семьи, имеющие официальный статус малообеспеченных, зарегистрированные в Министерстве социальной политики и до 24 февраля 2022 года проживающие в одной из общин, пострадавших от вооруженного конфликта (независимо от того, уехала эта семья или осталась в общине).

Среди регионов, где будет предоставлена ​​помощь пострадавшим общинам – Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.