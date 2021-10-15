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«ПриватБанк» вводить ліміт на перекази з картки на картку — не більше 100 операцій на місяць

«ПриватБанк» вводить ліміт на перекази з картки на картку — не більше 100 операцій на місяць

«ПриватБанк» вводить ліміт на перекази з картки на картку — не більше 100 операцій на місяць

Найбільший український банк «ПриватБанк» повідомив про затвердження нових правил переказів з картки на картку, які набувають чинності з жовтня 2021 року та передбачають встановлення ліміту за кількістю переказів.

За новими правилами, відтепер клієнтам «ПриватБанку» дозволено відправляти або отримувати не більш як 100 переказів на місяць по Україні. В банку пояснюють таке рішення  протидією відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу в межах чинного законодавства.

«Банк працює для вас, але чітко в рамках законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу. Тому з жовтня 2021 року ми вносимо незначні корективи до правил здійснення р2р переказів щодо лімітів на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали».

«ПриватБанк»

Ліміти встановлюються на календарний місяць (з 1-го до 30/31-го числа) як для переказів по Україні, так і за кордон.  З однієї картки можна зробити 100 переказів по Україні та 25 міжнародних; отримати можна 100 внутрішніх переказів  й 30 міжнародних.

«ПриватБанк» вводить ліміт на перекази з картки на картку — не більше 100 операцій на місяць
Ліміти «ПриватБанку» на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали

Щомісяця перекази з картки на картку у «Приват24» роблять понад 7 мільйонів клієнтів, повідомляють в «ПриватБанку», та підкреслюють, що 99,7% клієнтів ці зміни не торкнуться.

«ПриватБанк» також опублікував додаткові роз’яснення для благодійників та онлайн-продавців. наводимо нижче текст з пресрелізу банку.

  1. Що робити, якщо на мою картку надходять благодійні гроші, на лікування дитини чи гроші волонтерів та інше?
    • Якщо ви збираєте гроші на благодійність, чи волонтерські гроші, зателефонуйте нам на 3700 або напишіть у чат «Допомога Онлайн». Надішліть посилання із соціальних мереж чи документи, що підтверджують здійснення благодійної діяльності. Протягом одного робочого дня ми встановимо для таких карток безлімітний режим.
  2. Що робити, якщо на картку я отримував гроші за продаж товарів з використанням інтернет майданчиків?
    • Нормативно-правовим актом Національного банку України встановлено, що користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна. Щоб надсилати й отримувати перекази безлімітно, радимо відкрити рахунок фізичної особи – підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства України.

 


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