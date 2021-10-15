«ПриватБанк» вводить ліміт на перекази з картки на картку — не більше 100 операцій на місяць

Найбільший український банк «ПриватБанк» повідомив про затвердження нових правил переказів з картки на картку, які набувають чинності з жовтня 2021 року та передбачають встановлення ліміту за кількістю переказів.

За новими правилами, відтепер клієнтам «ПриватБанку» дозволено відправляти або отримувати не більш як 100 переказів на місяць по Україні. В банку пояснюють таке рішення протидією відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу в межах чинного законодавства.

«Банк працює для вас, але чітко в рамках законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу. Тому з жовтня 2021 року ми вносимо незначні корективи до правил здійснення р2р переказів щодо лімітів на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали». «ПриватБанк»

Ліміти встановлюються на календарний місяць (з 1-го до 30/31-го числа) як для переказів по Україні, так і за кордон. З однієї картки можна зробити 100 переказів по Україні та 25 міжнародних; отримати можна 100 внутрішніх переказів й 30 міжнародних.

Щомісяця перекази з картки на картку у «Приват24» роблять понад 7 мільйонів клієнтів, повідомляють в «ПриватБанку», та підкреслюють, що 99,7% клієнтів ці зміни не торкнуться.

«ПриватБанк» також опублікував додаткові роз’яснення для благодійників та онлайн-продавців. наводимо нижче текст з пресрелізу банку.