«ПриватБанк» вводить ліміт на перекази з картки на картку — не більше 100 операцій на місяць
Найбільший український банк «ПриватБанк» повідомив про затвердження нових правил переказів з картки на картку, які набувають чинності з жовтня 2021 року та передбачають встановлення ліміту за кількістю переказів.
За новими правилами, відтепер клієнтам «ПриватБанку» дозволено відправляти або отримувати не більш як 100 переказів на місяць по Україні. В банку пояснюють таке рішення протидією відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу в межах чинного законодавства.
«Банк працює для вас, але чітко в рамках законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу. Тому з жовтня 2021 року ми вносимо незначні корективи до правил здійснення р2р переказів щодо лімітів на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали».
«ПриватБанк»
Ліміти встановлюються на календарний місяць (з 1-го до 30/31-го числа) як для переказів по Україні, так і за кордон. З однієї картки можна зробити 100 переказів по Україні та 25 міжнародних; отримати можна 100 внутрішніх переказів й 30 міжнародних.
Щомісяця перекази з картки на картку у «Приват24» роблять понад 7 мільйонів клієнтів, повідомляють в «ПриватБанку», та підкреслюють, що 99,7% клієнтів ці зміни не торкнуться.
«ПриватБанк» також опублікував додаткові роз’яснення для благодійників та онлайн-продавців. наводимо нижче текст з пресрелізу банку.
- Що робити, якщо на мою картку надходять благодійні гроші, на лікування дитини чи гроші волонтерів та інше?
- Якщо ви збираєте гроші на благодійність, чи волонтерські гроші, зателефонуйте нам на 3700 або напишіть у чат «Допомога Онлайн». Надішліть посилання із соціальних мереж чи документи, що підтверджують здійснення благодійної діяльності. Протягом одного робочого дня ми встановимо для таких карток безлімітний режим.
- Що робити, якщо на картку я отримував гроші за продаж товарів з використанням інтернет майданчиків?
- Нормативно-правовим актом Національного банку України встановлено, що користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна. Щоб надсилати й отримувати перекази безлімітно, радимо відкрити рахунок фізичної особи – підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства України.