Процессору Apple A14 Bionic приписывают прирост производительности CPU на 40% и GPU – на 50%

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Как ожидается, использование 5-нанометровго технологического процесса TSMC обеспечит грядущим процессорам Apple A14 Bionic заметный прирост производительности и эффективности. И теперь один из инсайдеров поделился информацией о том, насколько существенным окажется этот прирост.

Отмечается, что многоядерная производительность процессора Apple A14 Bionic возрастёт на 40% по сравнению с чипом A13 Bionic. В то же время производительность графической подсистемы чипсета увеличится на 50%. К сожалению, источник не предоставил более подробные сведения о процессоре. Не уточняется, какое количество производительных и энергоэффективных ядер будет в чипе.

A14 compared to A13

CPU +40%

GPU +50% — Komiya (@komiya_kj) August 10, 2020

Ранее также говорилось, что новый процессор Apple A14 Bionic может оказаться даже более производительным решением по сравнению с чипом Intel, используемом в 15-дюймовом ноутбуке MacBook Pro.

Напомним, официальный анонс новых смартфонов Apple iPhone 12 с процессорами A14 Bionic ожидается уже в следующем месяце.

Источник: wccftech