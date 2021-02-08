Процессоры Exynos 2100 и Snapdragon 888 в составе Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили в ряде тестов: разницы почти нет

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Уже традиционно, компания Samsung выпустила две версии своих флагманских смартфонов серии Galaxy S21, которые отличаются используемыми чипсетами. В одном случае применяется процессор Qualcomm Snapdragon 888, в другом – процессор собственной разработки Samsung Exynos 2100.

В предыдущие годы решения на базе собственных чипов Exynos уступали в плане производительности тем же самым моделям с чипсетами Snapdragon. Сохранилась ли такая же ситуация и в новом поколении устройств, можно узнать благодаря серии тестов в актуальных пакетах.

Для начала, нужно сравнить технические характеристики процессоров, которые применяются в составе смартфонов Samsung Galaxy S21.

Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 CPU 1×2,9 ГГц – Cortex-X1, 3×2,8 ГГц – Cortex-A78, 4×2,2 ГГц – Cortex-A55 1×2,84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1), 3×2,42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78), 4×1,8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) Техпроцесс 5 нм EUV 5 нм GPU Mali-G78 MP14 (14 ядер) (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) Adreno 660 (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) Memory support LPDDR5, 3200 МГц, до 50 Гбит/с, до 16 ГБ LPDDR5, 3200 МГц, до 50 Гбит/с, до 16 ГБ Storage UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1 Мультимедиа Дисплеи до 4096×2160 точек, Запись видео: [email protected], [email protected]; Воспроизведение видео: [email protected] Дисплеи до 4096×2160 точек, Запись видео: [email protected], [email protected]; Воспроизведение видео: [email protected] Блок ИИ (NPU) 3-ядерный NPU (до 26 TOPS) Hexagon 780 26 TOPS Модем LTE Cat. 24, до 3000 Мбит/с загрузка, 422 Мбит/с отдача; 5G SA/NSA/Sub6/mmWave, до 7,35 Гбит/с загрузка, 3,67 Гбит/с отдача LTE Cat. 22, до 2500 Мбит/с загрузка, 316 Мбит/с отдача; 5G SA/NSA/Sub6/mmWave, до 7,5 Гбит/с загрузка, 3 Гбит/с отдача

В тесте GeekBench 5, который анализирует эффективность CPU, при многоядерном режиме тестирования процессор Exynos 2100 демонстрирует заметное преимущество. Несмотря на то, что набор ядер у обоих чипов одинаковый, более высокие частоты в процессоре Samsung позволяют добиться преимущества. В одноядерном тесте, напротив, в лидеры выбился чипсет Snapdragon 888. Однако его преимущество измеряется всего лишь двумя баллами, что можно списать на погрешность.

В тесте AnTuTu, который позволяет комплексно оценить производительность чипсета (включая производительность графического процессора и хранилища), незначительное преимущество демонстрирует процессор Snapdragon 888. В основном это можно объяснить более эффективным графическим ядром Adreno 660. Однако разрыв в итоговом подсчёте баллов нельзя назвать существенным.

В тестовом пакете GFXBench, особенно при использовании OpenGL ES API, процессоры демонстрируют практически одинаковый результат. В некоторых тестах чипсет Snapdragon 888 показывает незначительное преимущество, в других – Exynos 2100.

Наконец, тест 3DMark отдаёт пальму первенства процессору Exynos 2100 во всех категориях тестирования. Хотя назвать отрыв большим – нельзя.

С учётом результатов этих тестов, смартфоны Galaxy S21 Ultra на базе различных процессоров должны обеспечивать одинаковый опыт с точки зрения производительности. Хотя версии с чипом Snapdragon всё же могут выглядеть более предпочтительными из-за лучшей оптимизации со стороны разработчиков и меньших рабочих частот, что должно обеспечить меньшее энергопотребление при повседневном использовании.

Источник: gsmarena