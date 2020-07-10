8-ядерные CPU Intel Core i7 vPRO Rocket Lake-S смогут обрабатывать только 12 потоков инструкций

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Из надёжного источника поступила очередная утечка, раскрывающая уровни производительности грядущих настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S. Эти процессоры получат до 8 вычислительных ядер и поддержку до 16 потоков инструкций. Но есть и оригинальные особенности.

В частности, линейка Core i7, которая после появления старшей группы Core i9 подвергается экспериментам со стороны производителя, может иметь «неравномерную» конфигурацию ядер и потоков. Если верить опубликованному изображению, чипы Intel Core i7 vPRO Rocket Lake-S получат 8 вычислительных ядер, но количество поддерживаемых потоков инструкций составит не 8 или 16, зафиксировано промежуточное значение 12. Иными словами, полтора потока на ядро. Нельзя исключать, что в данный документ закралась банальная опечатка. Но также нельзя исключать, что в новых процессорах половина ядер будет работать в однопоточном режиме, а другая половина – в двухпоточном.

В то же время, в этом же документе зафиксировано, что линейка Core i9 состоит из процессоров с 8 вычислительными ядрами и поддержкой «правильного» количества потоков инструкций – 16.

Ещё одна утечка проливает свет на планы Intel в отношении семейства процессоров Comet Lake Refresh. Чипмейкер намерен обновить некоторые модели, но только серий Core i3 и Pentium.

Источник: videocardz