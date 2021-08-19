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Процессоры Intel Raptor Lake-S получат от 2 до 24 вычислительных ядер, увеличенный кэш L2 и повышенные частоты

Процессоры Intel Raptor Lake-S получат от 2 до 24 вычислительных ядер, увеличенный кэш L2 и повышенные частоты

Процессоры Intel Raptor Lake-S получат от 2 до 24 вычислительных ядер, увеличенный кэш L2 и повышенные частоты


Осведомлённые источники поделились информацией о грядущих процессорах Intel семейства Raptor Lake-S, которые придут на смену чипам серии Alder Lake-S.

Отмечается, что процессоры Intel Raptor Lake-S будут основаны на той же гибридной архитектуре, что и Alder Lake-S. Она подразумевает использование высокопроизводительных («больших») и энергоэффективных («малых») ядер в рамках одного чипа. При этом версия Raptor Lake-S получит обновлённые высокопроизводительные ядра Raptor Cove и увеличенное количество энергоэффективных ядер. Фактически, их количество увеличится в 2 раза по сравнению с Alder Lake-S. Таким образом, в одном процессоре при максимальной конфигурации будет доступно 24 вычислительных ядра: 8 высокопроизводительных ядер и 16 энергоэффективных ядер.

Процессоры Intel Raptor Lake-S получат от 2 до 24 вычислительных ядер, увеличенный кэш L2 и повышенные частоты

По данным источника, серия процессоров Intel Raptor Lake-S будет представлена в различных конфигурация «больших» и «малых» ядер. Фактически, раскрыты конфигурации всей линейки – от топовых Core i9 до базовых Pentium. Что интересно, даже в 2022 году Intel намерена предлагать 2-ядерные процессоры, именно такое количество «больших» ядер задумано в чипах Pentium. В то же время линейка Core i3 будет исключительно 4-ядерной. Серия Core i5 будет включать от 10 до 14 ядер. При этом количество высокопроизводительных ядер во всех моделях будет одинаковым, а различается лишь конфигурация энергоэффективных ядер. Серия K для энтузиастов будет предлагаться в конфигурациях с 24, 16 и 14 ядрами.

Процессоры Intel Raptor Lake-S получат от 2 до 24 вычислительных ядер, увеличенный кэш L2 и повышенные частоты

Для процессоров серии Intel Raptor Lake-S установлены такие же рамки TDP, что и для Alder Lake-S: 125 Вт для ориентированной на энткзиастов серии K, 65 Вт для обычной массовой серии, 35 Вт для экономичной серии T.

Процессоры Intel Raptor Lake-S получат от 2 до 24 вычислительных ядер, увеличенный кэш L2 и повышенные частоты

Графическая подсистема всех процессоров линеек Core получит 32 исполнительных блока. Только в процессорах Pentium предусмотрено использование 16 исполнительных блоков. На слайде не упоминается, какая архитектура графического процессора будет применяться, но она должна быть такой же, как у Alder Lake-S, то есть Gen12.2 (Xe).

Как ожидается, процессоры Intel Raptor Lake-S обеспечат прирост показателей производительности. Также ожидается рост рабочей частоты и показателя количества исполняемых инструкций за такт. Прирост частоты ожидается около 200 МГц, в режиме Turbo процессоры смогут достигать частоты 5,5 ГГц. Кроме того, процессоры получат увеличенный объём кэш-памяти второго уровня. Ещё одним улучшением станет поддержка более скоростной памяти DDR5 – до 5600 МТ/с (до 6500 МТ/с для мобильной памяти LPDDR5). Для серии Alder Lake-S по умолчанию поддерживается память до 4800 МТ/с.

Процессоры Intel Raptor Lake-S должны быть представлены в конце 2022 года.

Источник: videocardz

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