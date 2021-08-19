Процессоры Intel Raptor Lake-S получат от 2 до 24 вычислительных ядер, увеличенный кэш L2 и повышенные частоты





Осведомлённые источники поделились информацией о грядущих процессорах Intel семейства Raptor Lake-S, которые придут на смену чипам серии Alder Lake-S.

Отмечается, что процессоры Intel Raptor Lake-S будут основаны на той же гибридной архитектуре, что и Alder Lake-S. Она подразумевает использование высокопроизводительных («больших») и энергоэффективных («малых») ядер в рамках одного чипа. При этом версия Raptor Lake-S получит обновлённые высокопроизводительные ядра Raptor Cove и увеличенное количество энергоэффективных ядер. Фактически, их количество увеличится в 2 раза по сравнению с Alder Lake-S. Таким образом, в одном процессоре при максимальной конфигурации будет доступно 24 вычислительных ядра: 8 высокопроизводительных ядер и 16 энергоэффективных ядер.

По данным источника, серия процессоров Intel Raptor Lake-S будет представлена в различных конфигурация «больших» и «малых» ядер. Фактически, раскрыты конфигурации всей линейки – от топовых Core i9 до базовых Pentium. Что интересно, даже в 2022 году Intel намерена предлагать 2-ядерные процессоры, именно такое количество «больших» ядер задумано в чипах Pentium. В то же время линейка Core i3 будет исключительно 4-ядерной. Серия Core i5 будет включать от 10 до 14 ядер. При этом количество высокопроизводительных ядер во всех моделях будет одинаковым, а различается лишь конфигурация энергоэффективных ядер. Серия K для энтузиастов будет предлагаться в конфигурациях с 24, 16 и 14 ядрами.

Для процессоров серии Intel Raptor Lake-S установлены такие же рамки TDP, что и для Alder Lake-S: 125 Вт для ориентированной на энткзиастов серии K, 65 Вт для обычной массовой серии, 35 Вт для экономичной серии T.

Графическая подсистема всех процессоров линеек Core получит 32 исполнительных блока. Только в процессорах Pentium предусмотрено использование 16 исполнительных блоков. На слайде не упоминается, какая архитектура графического процессора будет применяться, но она должна быть такой же, как у Alder Lake-S, то есть Gen12.2 (Xe).

Как ожидается, процессоры Intel Raptor Lake-S обеспечат прирост показателей производительности. Также ожидается рост рабочей частоты и показателя количества исполняемых инструкций за такт. Прирост частоты ожидается около 200 МГц, в режиме Turbo процессоры смогут достигать частоты 5,5 ГГц. Кроме того, процессоры получат увеличенный объём кэш-памяти второго уровня. Ещё одним улучшением станет поддержка более скоростной памяти DDR5 – до 5600 МТ/с (до 6500 МТ/с для мобильной памяти LPDDR5). Для серии Alder Lake-S по умолчанию поддерживается память до 4800 МТ/с.

Процессоры Intel Raptor Lake-S должны быть представлены в конце 2022 года.

Источник: videocardz