Продажи Apple iPhone составляют 75% рынка премиальных смартфонов (в ценовом сегменте от $600) – Counterpoint

Хотя общие глобальные продажи смартфонов в 2022 году упали на 12% в годовом исчислении из-за макроэкономических трудностей, глобальные продажи в премиум-классе (от $600), напротив, выросли на 1%, что позволило этому ценовому сегменту обеспечить 55% общего дохода мирового рынка смартфонов. Премиальный сегмент, который и ранее стабильно опережал общий рынок смартфонов, теперь захватил более одной пятой от объема мировых продаж. На устройства с iOS приходится три четверти всех продаж смартфонов на премиальном рынке.

Несмотря на жесткие рыночные условия 2022 года, относительно состоятельные потребители оказались менее восприимчивы к макроэкономическим трудностям. Кроме того, по мере того, как смартфоны становятся все более важными в жизни, многие оказались готовы тратить больше на устройства и пользоваться ими дольше. Благодаря совокупности причин ценовой сегмент от $1000 также стал самым быстрорастущим (38% за год).

Продажи топовых Apple iPhone выросли на 6% в годовом исчислении, увеличив свою долю до трех четвертей от общего объема продаж премиум-сегмента. Доля Apple могла быть еще больше, если бы не перебои с поставками iPhone 14 Pro и Pro Max в 2022 году. Apple также выиграла от спада продаж Huawei в Китае.

За Apple следует компания Samsung, продажи смартфонов которой в 2022 году снизились на 5%. Samsung упустила возможности на китайском рынке из-за слабого присутствия в регионе. Запуск серии Galaxy S22 в 2022 году также произошел намного позже, чем запуск S21 в 2021 году. Однако рост популярности складных смартфонов сыграл в пользу Samsung.

Google вошел в число ведущих OEM-производителей, продажи возросли благодаря Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro. Продажи большинства китайских производителей снизились, поскольку они осуществляют значительную часть продаж флагманов на внутреннем рынке, где условия работы в 2022 году были сложными.

Рост доли Apple также связан с привязкой iOS к множеству устройств и сервисов. Если владелец iPhone пользуется Apple Watch или Mac, он, скорее всего, приобретёт новый iPhone. Из-за отношения к бренду продажи Apple активнее растут в странах с развивающейся экономикой. Тем не менее Android может ждать новая волна роста в 2023 году, поскольку большинство производителей смартфонов выпустят в этом сезоне складные устройства.

Источник: Сounterpoint