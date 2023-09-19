Новости IT-бизнес 19.09.2023 в 10:26

Продажи музыки в США достигли $8,4 млрд — новый абсолютный рекорд. Более 80% пришлось на стриминг

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) опубликовала полугодовой отчет о доходах музыкальной индустрии: где розничные доходы выросли на 9,3% до исторического максимума в $8,4 млрд, а оптовые — на 8,3% до $5,3 млрд.

Прибыль от стриминга выросла на 10,3% по сравнению с прошлым годом — до $7 млрд, что составляет около 84% розничного дохода от музыки в США в целом.

Продажи музыки в США достигли $8,4 млрд — новый абсолютный рекорд. Более 80% пришлось на стриминг

RIAA четко отмечает, что доход от платных подписок вырос на 11% до $5,5 миллиардов, но их общее количество выросло всего на 6% — что, скорее всего, обусловлено резким ростом цен. Apple Music к примеру повысила стандартную стоимость месячной подписки в четвертом квартале прошлого года, а Amazon Music в январе. Гигант потоковой передачи музыки Spotify в июле повысил цену на свою флагманскую подписку Premium в США до $10,99.

Продажи музыки в США достигли $8,4 млрд — новый абсолютный рекорд. Более 80% пришлось на стриминг

Такие высокие показатели доходов резко контрастируют с заявлениями исполнителей, большинство из которых вообще не зарабатывают значительные деньги за трансляции и сейчас спорят за авторские права.

В полном отчете больше диаграмм и графиков — поклонники винила будут рады увидеть, что формат продолжает развиваться, а аудионосители достигают наивысшего дохода с 2013 года, хотя он сравнительно небольшой — $882 миллиона. Из этой суммы на винил приходится $632 миллиона — 72% от общих продаж.

Продажи виниловых пластинок превысили продажи CD впервые с 1987 года

Посты
Помилки в статтях авторів і "авторів" новин і оглядів
Продажи музыки в США достигли $8,4 млрд — новый абсолютный рекорд. Более 80% пришлось на стриминг
https://secure.gravatar.com/avatar/85ac5cab8a6554953ffcd91106bc92a1?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/85ac5cab8a6554953ffcd91106bc92a1?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

LOTR_Racer

автор

В виниловом сегменте фактически было продано меньше пластинок в первом полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием 2022 года (23,4 млн против 23,8 млн соответственно), что свидетельствует о том, что цена на винил также растет.

Источник: The Verge, MusicBusinessWorldwide

Топ 10 текстов

Посты
RZTK Monitor: огляд датчика для контролю за температурою та вологістю повітря у приміщенні
https://secure.gravatar.com/avatar/0a0501def84a54a026242b7fc8de6368?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0a0501def84a54a026242b7fc8de6368?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Dogmeat88

автор

Посты
Майже ноунейм — блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Посты
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить