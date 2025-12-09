Программа "Атлантический бастион": Великобритания будет обнаруживать российские подлодки с помощью ИИ

Правительство Великобритании обнародовало первые детали Atlantic Bastion — новой ИИ-программы подводной войны, разработанной для выявления и противодействия российской субмаринной активности через Северную Атлантику. Испытания включают «охотников на субмарины» и цифровую целевую сеть, соединяющую корабли, подводные лодки и самолеты.

Объявленная на военно-морской базе Портсмут, инициатива объединяет корабли Королевского флота, патрульные самолеты RAF и флот надводных и подводных аппаратов. Все это связано в акустическую сеть наблюдения с поддержкой ИИ. Развертывание начнется в следующем году. Atlantic Bastion является ответом на рост российских подводных операций вокруг Великобритании. Москва модернизирует свой подводный флот для операций против западной инфраструктуры – поэтому, британское правительство хочет быстрого перехода от концепции к полевым испытаниям и в этом году выделило миллионы фунтов на раннюю разработку.

Atlantic Bastion – это ключевой элемент британской стратегии обороны (Strategic Defence Review 2025), который смешивает противолодочную войну с гибридной структурой. Она сочетает пилотируемые корабли и самолеты с беспилотными аппаратами с длительным временем работы. Концепция операций программы сосредотачивается на акустическом обнаружении на основе ИИ и распределенном сенсинге, передающих данные в то, что чиновники описывают как цифровую целевую сеть, которая позволит силам находить и отслеживать угрозы на больших площадях океана и сокращать время между обнаружением и действием.

26 британских и европейских компаний подали сенсорные концепции, и 20 компаний уже подали предложения разработать прототипы. По словам правительства, государственные инвестиции были дополнены частным финансированием в соотношении 4:1, а самые перспективные разработки перейдут к испытаниям в течение ближайших недель. В заявлениях морского генерала сэра Гвина Дженкинса описана служба, которая всегда меняла свои методы в ответ на противников и теперь намерена совместить передовую ИИ-технологию с опытом подготовленных экипажей.

Партнеры, такие как оборонная компания Anduril, BAE Systems и Helsing, продвигают свои автономные платформы и системы управления для программы, утверждая, что операции, управляемые данными, в масштабе теперь осуществимы. Их вклад охватывает большие автономные ИИ-ассистированные сенсорные системы, испытанные в британских водах. Уже более года Британия тестирует индивидуальные цифровые комплексы для солдат, а в прошлом месяце Министерство обороны Великобритании продемонстрировало лазер, способный сбивать высокоскоростные дроны, движущиеся со скоростью 400 миль в час, по стоимости $13 за выстрел. Кроме того, британцы остановили последнюю угольную ТЭС на своей территории и строят первую атомную электростанцию с малым модульным реактором.

