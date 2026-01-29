Новости Украина 29.01.2026 comment views icon

Программа "СвітлоДім": ОСМД в Украине получат до 300 тыс. грн на приобретение генераторов и инверторов

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Програма "СвітлоДім": ОСББ в Україні отримають до 300 тис. грн на придбання генераторів та інверторів

В Украине запустили программу государственной поддержки «СвітлоДім», которая позволит жителями многоквартирных домов получить от 100 000 до 300 000 грн (в зависимости от количества этажей) на автономное питание для обеспечения работы лифтов, водоснабжения, связи и тепла.


Выплаты можно использовать на приобретение:

  • бензиновых, дизельных или газовых генераторов;
  • инверторов;
  • блоков управления высоковольтными батареями;
  • аккумуляторов;
  • солнечных панелей.

При этом жители самостоятельно будут выбирать тип оборудования и поставщика.

Програма "СвітлоДім": ОСББ в Україні отримають до 300 тис. грн на придбання генераторів та інверторів

Заявки принимаются исключительно от ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности. Подать их можно на сайте «СвітлоДім»: там уже есть вся необходимая информация о программе, тогда как форму или окно для подачи самой заявки обещают добавить «в ближайшее время».


Програма "СвітлоДім": ОСББ в Україні отримають до 300 тис. грн на придбання генераторів та інверторів

Решение о выдаче помощи будет принимать комиссии при Минразвития, а выплату должны осуществить в течение 48 часов после валидации. Заявители должны приобрести оборудование в течение 45 календарных дней с даты получения средств, но не позднее 20 декабря 2026 года. После установки оборудования необходимо подать отчет о целевом использовании средств через «Дію» в течение 30 рабочих дней, также не позднее этой даты. Если помощь не будет использована в течение отведенного срока, заявитель должен вернуть средства.

Программу «СвітлоДім» ввели на время действия военного положения, но не дольше двух лет с момента вступления в силу постановления. На первом этапе она распространится на громады с наиболее сложной ситуацией в энергетике: сейчас речь идет о Киеве и области.

Параллельно Кабмин упростил требования к установке СЭС на зданиях и исключил работы из перечня тех, что требуют специальных документов — теперь только отчет о техническом обследовании здания.

Спецпроекты
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд

Гейминг в блэкаут: житель Киева принес ПК в McDonald’s, чтобы поиграть в Arena Breakout

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Украине утвердили День программиста как профессиональный праздник — Кабмин согласовал новую дату
Журналист приобрел новую eSIM от "Киевстар" с данными прошлой владелицы и подписками на "СВО" в Telegram
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
"Киевстар" обновит тарифы домашнего интернета с 6 января: что изменится?
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
Минфин опубликовал законопроект о 20% НДС для ФЛП — детали
Необанк Revolut прекращает работу в Украине: деньги со счетов можно вывести в течение 60 дней
"Дія" по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда
"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
"Киевстар" обновил условия срока действия номера: все тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера
OLX на минималках: monobank запустил сервис "monoбазар" для продажи б/у вещей
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
MNP-абоненты lifecell смогут "заморозить" стоимость тарифа на 2 года
lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа
"Киевстар" обновил линейку тарифов мобильной связи: только пакеты "Все вместе" и минимальная цена в ₴370
В Украине забронированы до 20 000 IT-специалистов: за полгода прибавилось от 2000 до 5000, больше всего — в Киеве
В Украине стартует "раздача" 3 000 км от "Укрзалізниці": как и где получить бесплатные билеты
Поездки в комендантский час: водители Uklon будут работать 24/7 в 19 городах Украины
Клиент-рекордсмен Uklon оставил 46 000 грн "на чай" таксистам, а самая длинная поездка достигла 1075 км — итоги 2025 года
Онлайн-школа IAMPM объединяется с компанией Choice31 (часть FRACTAL). Что известно о сделке?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить