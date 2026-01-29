Программа "СвітлоДім": ОСМД в Украине получат до 300 тыс. грн на приобретение генераторов и инверторов

В Украине запустили программу государственной поддержки «СвітлоДім», которая позволит жителями многоквартирных домов получить от 100 000 до 300 000 грн (в зависимости от количества этажей) на автономное питание для обеспечения работы лифтов, водоснабжения, связи и тепла.





Выплаты можно использовать на приобретение:

бензиновых, дизельных или газовых генераторов;

инверторов;

блоков управления высоковольтными батареями;

аккумуляторов;

солнечных панелей.

При этом жители самостоятельно будут выбирать тип оборудования и поставщика.

Заявки принимаются исключительно от ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности. Подать их можно на сайте «СвітлоДім»: там уже есть вся необходимая информация о программе, тогда как форму или окно для подачи самой заявки обещают добавить «в ближайшее время».





Решение о выдаче помощи будет принимать комиссии при Минразвития, а выплату должны осуществить в течение 48 часов после валидации. Заявители должны приобрести оборудование в течение 45 календарных дней с даты получения средств, но не позднее 20 декабря 2026 года. После установки оборудования необходимо подать отчет о целевом использовании средств через «Дію» в течение 30 рабочих дней, также не позднее этой даты. Если помощь не будет использована в течение отведенного срока, заявитель должен вернуть средства.

Программу «СвітлоДім» ввели на время действия военного положения, но не дольше двух лет с момента вступления в силу постановления. На первом этапе она распространится на громады с наиболее сложной ситуацией в энергетике: сейчас речь идет о Киеве и области.

Параллельно Кабмин упростил требования к установке СЭС на зданиях и исключил работы из перечня тех, что требуют специальных документов — теперь только отчет о техническом обследовании здания.