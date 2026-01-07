Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3

На CES 2026 руководители NVIDIA и AMD сделали резонансные заявления касательно компьютерных компонентов. Кажется, учитывая рыночную ситуацию, геймерам придется «откатиться» на несколько лет.

Дженсен Хуанг: «Это хорошая идея»

Ранее ITC.ua сообщал об инсайде по поводу возврата видеокарт RTX 3060. В ответ на вопрос журналиста, глава NVIDIA прямо не подтвердил подобные планы, но одобрил такую идею.

«Цены на игровые видеокарты, особенно на самые новые и лучшие, действительно растут, что, возможно, связано с некоторыми ограничениями на поставки и производственные мощности, как можно предположить. Считаете ли вы, что, возможно, увеличение производства некоторых видеокарт более старого поколения, на более старых технологических процессах, где может быть больше доступных производственных мощностей, поможет этому, или, возможно, также увеличение поставок видеокарт с меньшим объемом DRAM? Есть ли какие-то шаги, которые можно предпринять, или какая-то конкретная информация, которую вы могли бы нам предоставить по этому поводу?», — спросил Пол Алкорн из Tom’s Hardware.

Ответ Дженсена Хуанга был довольно неконкретным, но он явно не исключает возвращения старых видеокарт. Кажется, эта идея еще не в разработке, но имеет шанс на воплощение.

«Да, возможно, и мы могли бы, в зависимости от поколения, также внедрить технологию искусственного интеллекта последнего поколения в графические процессоры предыдущего поколения, и это потребует немалого количества инженерных усилий, но это также возможно. Я вернусь и посмотрю на это. Это хорошая идея».

Дэвид Макафи из AMD: «То, над чем мы активно работаем»

Руководитель разработки процессоров AMD Ryzen был более конкретным. Компания уже ведет работы с возрождение процессоров Zen 3 на платформе AM4. Tom’s Hardware считаетчто, вероятно, речь идет о Ryzen 5000.

«AMD […] безусловно, рассматривает все, что она может сделать, чтобы увеличить предложение и вернуть продукты в экосистему, чтобы удовлетворить потребности геймеров, которые, возможно, хотят значительного обновления своей платформы AM4 без необходимости перестраивать всю свою систему […] это определенно то, над чем [AMD] очень активно работает», — ответил Дэвид Макафи журналистам.

Оба заявления свидетельствуют, что компании еще далеки от конкретных анонсов устройств, но тенденцию можно увидеть. Память DDR4 не так выросла в цене, как DDR5, да и видеокарты с GDDR6 выйдут дешевле. Впрочем, это тоже не гарантирует от дефицита, ведь требует производственных мощностей, организационных и инженерных усилий.