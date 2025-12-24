Новости Устройства 24.12.2025 comment views icon

Процессоры AMD AM4 возвращаются: Ryzen 5 3600 снова в топ-10

Из-за подорожания памяти DDR5 продажи ПК на платформе AMD AM4, поддерживающих DDR4, стремительно растут во всем мире. Даже старые чипы, как Ryzen 5 3600, врываются в топы.

У немецкого ритейлера Mindfactory, который регулярно публикует отчёты о продаже видеокарт и процессоров, AM4 приближаются к 34% ассортимента. Также занимают четыре места в списке 10 бестселлеров Amazon US. Как отмечает Wccftech, сейчас AM4 набирает обороты так быстро, что потенциально может занять обойти AM5.

У многих розничных продавцов можно наблюдать резкий рост продаж процессоров Ryzen предыдущих поколений. По сравнению со статистикой продаж лишь две недели назад, у Mindfactory гораздо лучше расходятся чипы AM4, которые ранее составляли около 24% от общего количества — то есть произошло увеличение доли на 10%. Такой скачок не является обычным, и его трудно объяснить какими-то другими причинами.

Процессоры AM5, на которые две недели назад приходилось около 70%, сейчас составляют 57,5 %. В топ-10 самых продаваемых процессоров есть три Ryzen 5000, но в топ-20 их уже девять. подобное происходит и в других регионах. На Amazon US среди 10 самых продаваемых процессоров относятся к платформе AM4. Здесь также можно увидеть девять процессоров AM4 в топ-20, и они продолжают появляться.

Сейчас Ryzen 7 5800XT является самым популярным процессором американского Amazon. Шестое место удивляет чипом Ryzen 5 3600. Однако рейтинги популярности были бы совсем другими, если бы AMD недавно не сняла с производства 5800X3D и 5700X3D. Как сообщалось ранее, пользователи требуют возвращения этих процессоров или их эквивалента, так что AMD могла бы удовлетворить спрос.

