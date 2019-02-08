Prometheus запускает обновлённый курс «CS50: Основы программирования»

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Украинская образовательная платформа Prometheus сообщила о запуске обновлённого курса «CS50: Основы программирования» профессора Гарвардского университета Дэвида Малана. Отмечается, что эта версия впервые предлагается на украинском языке, в Гарварде она была представлена лишь в декабре 2018 года.

В Prometheus отмечают, что в современном динамичном мире курсы по IT-тематике быстро устаревают и меняются. И курс «CS50: Основы программирования» тоже изменился. В результате, несколько месяцев назад Дэвид Малан перезаписал лекции в Гарварде, добавив в программу самую свежую информацию. Таким образом, курс «CS50 Основы программирования» стал еще более информативным и полезным.

Что же изменилось в курсе? Во-первых, уменьшилось количество учебных недель — теперь их одиннадцать вместо двенадцати. Уменьшились семинары и обновилась программа, которая теперь включает только самую актуальную информацию относительно основ программирования и мировых тенденций в этом направлении. Например, профессор Малан познакомит зрителей с основами языка Python.

По-прежнему, курс «CS50: Основы программирования» позволяет всем желающим бесплатно получить актуальные и основательные знания по основам программирования. Он состоит из видеолекций преподавателей Гарварда, интерактивных задач, которые позволят закрепить полученные знания, а также форума, на котором пользователи смогут задать вопросы преподавателям-консультантам и общаться с другими слушателями курса. По завершению обучения пользователи получат сертификат.

Отметим, что курс «CS50: Основы программирования» Гарвардского университета считается лучшим курсом по основам программирования в мире. О его статусе свидетельствует то, что в 2015 году Йельский университет отказался от собственного вводного курса программирования для первокурсников в пользу использования «CS50», эта практика продолжается и сейчас. С 2016 года более 100 тыс. слушателей платформы «Prometheus» присоединились к изучению курса.

Программа курса «CS50: Основы программирования» включает:

Широкое и основательное понимание информатики и программирования;

Как мыслить алгоритмически и эффективно решать задачи с помощью программирования?

Что такое абстракция, алгоритм, структуры данных, инкапсуляция, управление памятью, основы компьютерной безопасности, разработка программного обеспечения и веб-разработка?

Основы сразу нескольких языков программирования, в частности, C, Python и JavaScript, а также технологий SQL, CSS и HTML.

Знакомство с процессом разработки и презентации своего проекта по программированию.

Практические задания курса базируются на реальных случаях из сфер биологии, криптографии, финансов, судебно-медицинской экспертизы и разработки игр.

Присоединиться к изучению обновлённого курса «CS50: Основы программирования» можно по следующему адресу.