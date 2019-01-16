Проросшие на Луне побеги хлопчатника погибли
Только вчера мы порадовались появлению первых ростков земных культур на Луне, как пришли новые сведения о данном эксперименте. И они уже не столь радостные.
Спустя 9 дней после начала эксперимента проросшие побеги хлопчатника на борту китайской исследовательской станции «Чанъэ-4» погибли из-за неблагоприятных условий. Об этом сообщили китайские СМИ.
Руководитель эксперимента Се Гэнсинь из Чунцинского университета заявил, что жизненные формы внутри канистры не смогут пережить первую лунную ночь спускаемого аппарата. Она началась в минувшее воскресенье. Ночной цикл длится на Луне около двух земных недель. По данным NASA, во время лунной ночи температура на поверхности Луны в районе экватора опускается до значения -150 градусов Цельсия. Китайский аппарат «Чанъэ-4» находится в кратере фон Кармана в южном полушарии спутника Земли. На его борту нет систем, которые могли бы обеспечивать в канистре с биоматериалами условия, необходимые для поддержания жизни. Спускаемый аппарат на период лунной ночи переводится в режим сна.
Источник: cnet
- Китай запустил космическую станцию «Чанъэ-4» 7 декабря 2018 года. При этом семью месяцами ранее, 20 мая 2018 года, CNSA отправило на лунную орбиту ретрансляционный спутник «Цюэцяо», задача которого - организовать связь со станцией в условиях отсутствия прямой видимости. Сам «Цюэцяо» стал первым в истории космическим аппаратом, приступившим к работе на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне Луны.
- Впервые «Чанъэ-4» достигла орбиты Луны 12 декабря, после чего специалисты китайского ЦУП дважды корректировали орбиту станции и тестировали связь между аппаратом и спутником-ретранслятором. 30 декабря станция вышла на расчетную орбиту.
- В начале января 2019 года китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны.
- Неделю спустя были показаны видео посадки и панорамные снимки с обратной стороны Луны.
- В середине января появились сведения о том, что на борту аппарата «Чанъэ-4» удалось вырастить побеги хлопчатника, хотя остальные отправленные с Земли культуры не дали всходов.
- У Китая достаточно большие планы на космос. На данный момент китайцы разрабатывают многоразовый космический аппарат «Шэньлун», о котором мало что известно в силу скрытности проекта. Кроме того, Китай планирует отправить на Луну человека после 2020 года, а в 2030-х доставить с Марса образец грунта.