Проросшие на Луне побеги хлопчатника погибли

Только вчера мы порадовались появлению первых ростков земных культур на Луне, как пришли новые сведения о данном эксперименте. И они уже не столь радостные.

Спустя 9 дней после начала эксперимента проросшие побеги хлопчатника на борту китайской исследовательской станции «Чанъэ-4» погибли из-за неблагоприятных условий. Об этом сообщили китайские СМИ.

Руководитель эксперимента Се Гэнсинь из Чунцинского университета заявил, что жизненные формы внутри канистры не смогут пережить первую лунную ночь спускаемого аппарата. Она началась в минувшее воскресенье. Ночной цикл длится на Луне около двух земных недель. По данным NASA, во время лунной ночи температура на поверхности Луны в районе экватора опускается до значения -150 градусов Цельсия. Китайский аппарат «Чанъэ-4» находится в кратере фон Кармана в южном полушарии спутника Земли. На его борту нет систем, которые могли бы обеспечивать в канистре с биоматериалами условия, необходимые для поддержания жизни. Спускаемый аппарат на период лунной ночи переводится в режим сна.

Источник: cnet