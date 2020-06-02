Прощай, Coffee Lake. Intel прекращает выпуск более трех десятков настольных и мобильных процессоров семейства

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Intel готовится отправить на покой более трех десятков настольных и мобильных процессоров семейства Coffee Lake (14-нм), дебютировавшего в 2017 году. Об этом чипмейкер известил своих клиентов в опубликованном 1 июня документе Product Change Notification (уведомление об обновлениях) под номером 117617-00.

Всего «на пенсию» отправятся 34 модели линеек Celeron, Pentium и Core. Они перечислены в таблице ниже:

Перечисленные выше процессоры можно будет заказать вплоть до 18 декабря текущего года, а их последняя партия будет отгружена 4 июня 2021 года. Intel использует традиционную формулировку о смещении рыночного спроса в сторону других продуктов в качестве официальной причины. По факту это означает окончание жизненного цикла, освободившиеся мощности в итоге можно будет использовать для выпуска других 14-нанометровых продуктов — например, недавно представленных настольных CPU Comet Lake-S.

Источник: Intel