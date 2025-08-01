Новости Софт 01.08.2025 comment views icon

Прощай, GeForce GTX 1060: NVIDIA прекращает поддержку Pascal и предыдущих видеокарт

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Олексій Єрін

Автор новостей

Прощай, GeForce GTX 1060: NVIDIA прекращает поддержку Pascal и предыдущих видеокарт

NVIDIA прекращает поддержку старых видеокарт. Под «сокращение» попали сразу три архитектуры: Pascal, Maxwell и Volta.

Одни из самых популярных видеокарт NVIDIA уже этой осенью перестанут получать обновления драйверов с улучшением производительности, исправлением багов и оптимизацией под новые игры. В «черный список» попали модели 700-й, 900-й и 10-й серии, а также Titan V. И да, это напрямую касается таких хитов, как GeForce GTX 1080 Ti и GeForce GTX 1060. Последняя, кстати, даже сейчас занимает 12-ю позицию среди самых популярных видеокарт в статистике Steam с долей 2,15%. После 25 октября указанные модели будут получать лишь ежеквартальные обновления безопасности в течение следующих трех лет — до октября 2028 года. Следует уточнить, что линейки GTX 16-й серии (архитектура Turing) это не коснется. Она, как и все RTX-видеокарты, в дальнейшем будет получать самые свежие драйверы.

Возможно, сроки прекращения обновлений драйверов NVIDIA привязаны к аналогичному шагу со стороны Microsoft, которая 14 октября 2025 года завершит поддержку Windows 10. На этом фоне NVIDIA заявляет, что Game Ready-драйверы для всех актуальных видеокарт будут выходить еще в течение года после завершения поддержки этой ОС.

Стоит отметить, что прекращение поддержки драйверов не означает, что видеокарты внезапно перестанут запускать новые игры. Как показывает практика, даже после завершения официальной поддержки, старые видеокарты вполне успешно выполняют свои функции в пользовательских ПК еще много лет.

Источник: Techpowerup, Tomshardware, PCWorld

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