Прототип двухэкранного смартфона Microsoft Surface Duo замечен в «дикой природе»

На октябрьской презентации в прошлом году Microsoft представила два оригинальных складных устройства с двумя экранами — компактный Surface Duo, который форм-фактором ближе к смартфонам, и более крупный Surface Neo, подпадающий под категорию планшетов. Не так давно мы получили первое представление об устройстве и особенностях пользовательского интерфейса будущих двухэкранных устройств Microsoft, а теперь одно из них было замечено в «дикой природе». Рабочий прототип складного смартфона Surface Duo попался на глаза одному из пассажиров метро SkyTrain в Ванкувере, который тут же сделал шпионское фото.

Hey, not sure if interesting, but I just saw a guy in Vancouver's SkyTrain playing around with Surface Duo. Got photos and videos. pic.twitter.com/TsRQYdD1pz

— Israel Rodriguez (@yzraeu) February 7, 2020