Прототип двухэкранного смартфона Microsoft Surface Duo замечен в «дикой природе»





На октябрьской презентации в прошлом году Microsoft представила два оригинальных складных устройства с двумя экранами — компактный Surface Duo, который форм-фактором ближе к смартфонам, и более крупный Surface Neo, подпадающий под категорию планшетов. Не так давно мы получили первое представление об устройстве и особенностях пользовательского интерфейса будущих двухэкранных устройств Microsoft, а теперь одно из них было замечено в «дикой природе». Рабочий прототип складного смартфона Surface Duo попался на глаза одному из пассажиров метро SkyTrain в Ванкувере, который тут же сделал шпионское фото.

Hey, not sure if interesting, but I just saw a guy in Vancouver's SkyTrain playing around with Surface Duo. Got photos and videos. pic.twitter.com/TsRQYdD1pz — Israel Rodriguez (@yzraeu) February 7, 2020

Очевидно, что человек, в руках которого был замечен смартфон, один из внутренних тестировщиков. Даже обычные моноблочные модели проходят обширное тестирование в полевых условиях перед выходом на рынок, чего уж говорить об устройство в принципиально новом форм-факторе. К тому же, Microsoft не может похвастать удачным и богатым опытом в создании телефонов. И надо признать, что движущийся поезд — идеальное место для тестирования работы устройства, в особенности средств беспроводного подключения.

Никаких новых откровений по части дизайна это свежее фото не несет, за исключением одной неизвестной ранее детали — в верхней части экрана видна, предположительно, большая вспышка камеры. Если это действительно вспышка, а на фото — почти финальная версия продукта, то, вероятно, Microsoft не планирует оснащать устройство еще одной камерой на задней панели. То есть, чтобы использовать переднюю камеру в качество основной, придется полностью сложить устройство экранами наружу. Вероятно, стоит дождаться фотографий задней части конструкции, чтобы окончательно расставить все точки над i.

Учитывая, что инженерные версии Surface Duo уже «пошли по рукам», полноценная презентация должна пройти совсем скоро, вероятно, этой весной в рамках специального мероприятия Microsoft. Собственно, главный редактор WindowsCentral Зак Боуден утверждает, что Microsoft начнет рассылать версии для разработчиков уже в мае этого года.

Источник: Neowin