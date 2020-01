Наглядная демонстрация работы интерфейса складного смартфона Microsoft Surface Duo с двумя экранами

На октябрьской презентации в прошлом году Microsoft представила два оригинальных складных устройства с двумя экранами — компактный Surface Duo, который форм-фактором ближе к смартфонам, и более крупный Surface Neo, подпадающий под категорию планшетов. Оба должны поступить в продажу в период рождественских праздников в этом году. И хотя вживую мы пока не видели ни Duo, ни Neo — во всех материалах компании использовались рендеры, наибольший интерес, как в случае с уже выпущенными складными смартфонами наряду с надежностью конструкции представляет практическое применение устройство и ПО. Новые официальные подробности позволяют составить общее представление о том, на что будет похожа работа с этими двухэкранными устройствами.

Для начала стоит вспомнить, что складной планшет Surface Neo будет работать под управлением специальной версии ОС Windows 10X, адаптированной для работы с двухэкранными устройствами. В то же время для смартфона Surface Duo компания выбрала в качества программной платформы Android. Впрочем, он будет дополнен оболочкой, напоминающей интерфейс ОС Windows 10X. То есть, интерфейс должен быть общий.

Еще в прошлом году мы видели первые скриншоты Windows 10X, демонстрирующие новое меню «Пуск» без «живых» плиток (Live Tiles), новый проводник, а также переработанными «Центром уведомлений» и меню быстрых настроек. А вчера Microsoft сообщила о доступности для разработчиков предварительной версии соответствующего набора инструментальных средств (SDK). Говоря точнее, пока есть только SDK для создания приложений под Surface Duo. Что касается версии SDK для разработки приложений под Windows 10X, придется немного подождать. Выход предварительной версии Microsoft Emulator намечен на 11 февраля. В этот же день станет доступна вся документация и появятся подробности касательно новых API для будущих складных устройств. Напомним, сторонние производители, такие как ASUS, Dell, HP и Lenovo (ThinkPad X1 Fold), также работают над двухэкранными устройствами на базе Windows 10X.

Одновременно с SDK компания Microsoft в общих чертах обрисовала свое видение, как все должно работать. По умолчанию приложение должно занимать только один из экранов, а пользователи должны сами решать, как им распределить все пространство в зависимости от того, как повернуто устройство (в портретной или альбомной ориентации). Microsoft рассчитывает, что разработчики приложений будут экспериментировать с различными способами использования обоих экранов и приводит несколько шаблонных сценариев: использование обоих экранов в качестве одного большого холста, одновременное отображение двух страниц документа, использование второго экрана в качестве вспомогательного, запускать одновременно два разных приложения, или выводить на один экран главное окно программы, а на второй — разного рода дополнительные сведения.

По словам Microsoft, это только «ранние идеи шаблонов приложений». То есть, компания вполне может расширить их на основе отзывов разработчиков в ближайшие месяцы. Microsoft также просит разработчиков рассмотреть различные варианты ввода данных, принимая во внимание то, как могут в будущем использоваться такие складные устройства. В частности, Microsoft хочет, чтобы разработчики оптимизировали, например, приложения заметок для более удобной работы в ландшафтном режиме. Что касается технологий ввода, предлагают привычные на сегодняшний день сенсорный ввод, стилус и рукописный ввод.

В Microsoft особо выделяют преимущества складной конструкции с двумя экранами для жестового управления, в частности, перетаскивания по принципу drag & drop.

В отличие от уже выпущенных сгибаемых смартфонов, продвигаемая Microsoft складная конструкция предлагает использование достаточно заметного механического шарнира в месте соединения экранов. Microsoft дает некоторые рекомендации разработчикам, как можно сделать его менее заметным. В приложениях вроде Google Maps это должно быть максимально просто.

Что же касается многооконных приложений, Microsoft рекомендует, чтобы диалоговые окна, запускаемые приложениями, перемещались на один экран, а не растягивались. То же самое относится к контекстным и выпадающим меню, которые в идеале должны учитывать разрыв между дисплеями как границу. То есть, не должно быть так, что одна часть окна отображается на одном экране, а другая — на втором.

Разработчикам также необходимо учитывать расположение шва, чтобы не было проблем с выравниванием или отображением контента. В помощь им предназначены адаптивные макеты, которые будут подстраивать интерфейс при изменении ориентации или размера экрана. Разработчики также смогут выбрать способ обработки изображений при задействовании двух экранов: либо разделать на две части, либо соединять две части изображения бесшовно, насколько это возможно.

Microsoft также выпустила эмулятор Android для Surface Duo, чтобы разработчики могли тестировать мобильные приложения. Эмулятор Windows 10X для Surface Neo появится в следующем месяце примерно в то же время, когда Microsoft планирует подробнее рассказать о своих планах относительно двухэкранных устройств в рамках специальной веб-трансляции для разработчиков. То есть, 11 февраля.

Эмулятор Windows 10X будет включать поддержку фирменных API Windows, чтобы разработчики могли определять положение петель и оптимизировать свои приложения, как классические Win32 так и новые Universal Windows Platform (UWP). Microsoft также предлагает новые веб-стандарты для двухэкранных шаблонов и «активно внедряет новые возможности, которые обеспечат отличный опыт работы с контентом на устройствах с двумя экранами».

В заключение — наглядная демонстрация работы интерфейса складного смартфона Microsoft Surface Duo с двумя экранами.

In context — this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K

— Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) January 22, 2020