Прототип видеокарты Intel DG1 Xe для разработчиков ПО показался на рендерах





Пару дней назад Intel продемонстрировала на CES 2020 свои новые процессоры Tiger Lake, а также представила видеокарту Xe DG1, показав игровой процесс Destiny 2. Фактически тот анонс был номинальным, поскольку компания не раскрыла подробностей о своей новинке. Но, похоже, Intel уже готова поставлять прототип графического ускорителя независимым поставщикам программного обеспечения (IDV) для оптимизации их софта под новую архитектуру. Устройство получило название Xe DG1 Software Development Vehicle (SDV), его изображения уже появились в интернете.

Xe DG1 SDV обладает сдержанным дизайном и достаточно компактными размерами. На борту находится большой радиатор и один вентилятор. На изображениях не видно тепловых трубок и дополнительного разъёма питания, что говорит о низком энергопотреблении устройства – не более 75 Вт. Набор интерфейсов включает три DisplayPort и один HDMI.

Судя по всему, данный экземпляр относится к решениям начального уровня. Как стало известно, Intel планирует масштабировать свою архитектуру Xe на все сегменты рынка, от потребностей высокопроизводительных вычислений (HPC) до использования в рабочих станциях (HP) и энергоэффективных системах (LP). Видимо, компания имеет грандиозные планы насчёт архитектуры Xe, поскольку собирается составить конкуренцию двум титанам на рынке – NVIDIA и AMD.

Источник: Neowin