Процессор Intel Core i9-13900KS разогнали до 9 ГГц — его частота «из коробки» достигает 6 ГГц

Всего два месяца назад чип Intel побил ранее установленный мировой рекорд AMD, равный 8,79 ГГц – процессор Core i9-13900K работал при 8,8 ГГц. Пока не представленный официально Core i9-13900KS превзошел и это достижение, достигнув частоты 9 ГГц.

Intel Core i9-13900KS работает на частоте до 6 ГГц «из коробки», однако энтузиаст продемонстрировали его предельные возможности. Известный оверклокер Elmor, сотрудничающий с ASUS, смог добиться его работы на частоте 9008,82 МГц с системой охлаждения LN2 на жидком азоте.

It’s over 9000!!!!

ASUS overclockers broke the 9 GHz barrier, smashing their own previous CPU frequency record.​

With that, the ROG Maximus Z790 Apex has 14 World Records, and 29 GFP scores, making it the Z790 record-breaking champion.🏆 @intel @IntelGaming pic.twitter.com/hVs4uJTqdb

— ROG Global (@ASUS_ROG) December 21, 2022