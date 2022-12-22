Процессор Intel Core i9-13900KS разогнали до 9 ГГц — его частота «из коробки» достигает 6 ГГц

Всего два месяца назад чип Intel побил ранее установленный мировой рекорд AMD, равный 8,79 ГГц – процессор Core i9-13900K работал при 8,8 ГГц. Пока не представленный официально Core i9-13900KS превзошел и это достижение, достигнув частоты 9 ГГц.

Intel Core i9-13900KS работает на частоте до 6 ГГц «из коробки», однако энтузиаст продемонстрировали его предельные возможности. Известный оверклокер Elmor, сотрудничающий с ASUS, смог добиться его работы на частоте 9008,82 МГц с системой охлаждения LN2 на жидком азоте.

It’s over 9000!!!! ASUS overclockers broke the 9 GHz barrier, smashing their own previous CPU frequency record.​ With that, the ROG Maximus Z790 Apex has 14 World Records, and 29 GFP scores, making it the Z790 record-breaking champion.🏆 @intel @IntelGaming pic.twitter.com/hVs4uJTqdb — ROG Global (@ASUS_ROG) December 21, 2022

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Для установки рекорда была использована материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 APEX, которая также является одной из лучших материнских плат для разгона памяти, доступных сейчас. В живой демонстрации видно, что SkatterBencher вместе с Elmor празднует достижение частоты 9 ГГц. В ходе разгона процессор охладили до -250,2°C.

Intel Core i9-13900KS – пока еще недоступный в продаже флагманский процессор Raptor Lake с 24 ядрами и 32 потоками в конфигурации 8P + 16E. В режиме Thermal Velocity Boost его частота может подниматься до 6 ГГц, что делает его первым процессором, официально работающим на такой частоте. В Turbo Boost Max частота достигает 5,8 ГГц, в то время как обычный прирост частоты производительных ядер в ходе работы составляет 5,4 ГГц, а а энергоэффективных – 4,3 ГГц. Минимальная частота работы процессора – 3,2 Ггц. Он оснащен 68 МБ комбинированной кэш-памяти и работает в режимах энергопотребления 150 Вт (PL1) / 253+ Вт (PL2).

Традиционно процессоры KS выпускаются ограниченной партией, имеют отличия от флагманов серии К в настройках энергопотребления и значительно превосходят их в цене. По данным Wccftech, Intel запустит продажи процессора 12 января, а его официальный анонс, предположительно, произойдет на выставке CES 2023 5-8 января. Также возможны и более ранние анонсы Intel в 2023 году.