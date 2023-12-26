Процессоры Intel 14-го поколения с TDP 65 Вт протестировали в Geekbench ─ отрыв от предшественников составляет 5-10%

В базе данных Geekbench были опубликованы результаты тестов производительности всего семейства настольных процессоров Intel 14-го поколения Raptor Lake Refresh (не относящихся к линейке K) TDP 65 Вт. Как ожидается, презентация этих чипов состоится на выставке CES 2024 в следующем месяце, но уже сейчас можно оценить уровень их производительности.

Линейка Intel Raptor Lake Refresh будет включать большое количество процессоров: обычные (не K) с TDP 65 Вт, экономичные (T) с TDP 35 Вт и лишенные встроенного графического ядра (F). Новая линейка будет в основном иметь те же характеристики, что и семейство процессоров 13-го поколения, но с несколькими обновлениями моделей, такими как Core i7-14700, который предлагает большее количество эффективных ядер.

В материале wccftech представлена обобщенная информация с результатами многих тестов чипов Intel Raptor Lake Refresh в Geekbench. Утечка охватывает процессоры 14-го поколения (не K) с TDP 65 Вт, включая Core i9-14900, Core i7-14700, Core i5-14600, Core i5-14500, Core i5-14400 и Core i5-14100. Устройства серии F обеспечивают практически одинаковую производительность за исключением iGPU, поэтому большой разницы нет. Серия T имеет гораздо более низкий базовый TDP, а также меньший диапазон MTP, что должно привести к существенному снижению производительности. Но эти чипы могут хорошо проявить себя в тихих офисных, деловых и мини-ПК с низким энергопотреблением.

Результаты тестов одноядерной производительности демонстрируют прирост производительности примерно на 10% по сравнению с процессорами Intel 13-го поколения. Это должно быть хорошим предложением, если цены чипов останутся на том же уровне.

В многоядерных тестах производительности процессор Intel Core i9-14900 оказался на 5% производительнее модели Core i9-13900, хотя и тестировался при использовании профиля «Сбалансированный». Core i7-14700 также примерно на 5% быстрее предшественника. А вот модели Core i5 и Core i3 в конечном итоге работают на 20-30% быстрее, чем сопоставимые чипы 13-го поколения, что является огромной разницей.

Однако здесь нужно сделать одно важное замечание. Сравнение делается с лучшими результатами процессоров Intel 14-го поколения и средними результатами чипов 13-го поколения. Фактическая разница должна быть ближе к 5-10%.

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Источник: wccftech