Провальный «Мегалополис» получил второй шанс — Коппола перемонтирует фильм и добавит новые сцены

Год назад режиссер культового «Крестного отца» и один из последних титанов авторского кино 70-х Фрэнсис Форд Коппола представил свой новый проект под названием «Мегалополис» — масштабный научно-фантастический эпос, который, казалось бы, может стать большим хитом.

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Однако с самого начала все шло не по плану. Несмотря на большие амбиции никто не стремился финансировать проект, поэтому Копполе пришлось вложить собственные $120 млн. С готовой версией режиссер приехал в Канны, ожидая оваций — но реальный прием, мягко говоря, был неожиданностью.

В конце концов, Lionsgate взялась выпустить «Мегалополис» в кинотеатрах в мае 2025 года. В США фильм едва собрал $4 млн на момент дебюта, уступив, кроме новинок, трем старым фильмам и индийскому боевику, который транслировался на языке телугу

Общие мировые сборы за все время проката составили $11,2 млн. Студия вернула права режиссеру, который вместе с тем отказался от сделок со стримингами или даже выпусков на Blu-ray. Однако сейчас Коппола пробует «дать зрителям второй шанс», запустив фильм в новое турне по кинотеатрам в партнерстве с Live Nation. Удивительно, но билеты распроданы практически везде (остались единичные места на показы в Денвере, Далласе и Сан-Франциско).

В этом же туре Коппола хочет показать перемонтированную версию ленты, в которую вернут ранее вырезанные сцены снов — решение, которое, по словам режиссера, заставило людей говорить о том, что «фильм очень странный».

Сейчас у «Мегалополиса» скромные 45% от критиков и 35% от зрителей на Rotten Tomatoes, и в основном негативные рецензии. Что интересно, сам Коппола поставил своей ленте 5 звезд на Letterboxd, фактически признав ее шедевром.

«Это стопроцентный авторский блокбастер, лишенный компромиссов в отношении зрительского комфорта. Это путаное все всегда и одновременно, обрамленное в претенциозную монументальность. Колосс на глиняных ногах, причем как собственно сам проект, так и элемент содержания, символизирующий предостережение автора относительно показанной в ленте империи (читай — США). Такой кинематограф просто невозможно оценить рационально. Да и нет смысла», — из рецензии ITC.

Напомним, что «Мегалополис» — это эпическая басня Древнего Рима, действие которой перенесено в современную Америку. По сюжету, несчастный случай уничтожает мегалополис Новый Рим, а архитектор Цезарь Катилина, наделенный возможностью останавливать время, пытается построить утопический город с нуля. Главную роль взял на себя Адам Драйвер, среди остального актерского состава: Шайа Лабаф («Трансформеры»), Натали Эммануэль («Игра престолов»), Обри Плаза («Белый лотос»), Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»), Лоуренс Фишберн («Матрица», «Джон Уик»), Джейсон Шварцман («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»), Джон Уайт и Дастин Хоффман.

Источник: Games Radar, World of Reel