Новости Устройства 08.12.2025 comment views icon

Производители смартфонов хотят вернуть microSD, чтобы переложить приобретение памяти на пользователя

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача

Слот для карт microSD долгое время оставался простым и недорогим способом увеличить память смартфона без переплаты за версию с большим накопителем. Пользователи получали свободу выбора, а вот производители теряли на продажах версий с большим объемом хранилища. Постепенно большинство брендов отказались от этого варианта, убрав слот и зарабатывая на дорогих модификациях. Теперь ситуация опять может измениться: резкое подорожание памяти, которое уже выбивает с рынка компании вроде Micron илиTranscend, породило слухи, что производители смартфонов могут вернуть microSD-слот.

На Weibo инсайдер Repeater 002 не назвал конкретных брендов, но упомянул информацию на уровне китайских поставщиков, которая и подтолкнула его к публикации. Из-за дефицита и роста цен на память, который может продолжаться как минимум до четвертого квартала 2027 года, комплектующие для ПК уже резко подорожали. Логично, что это ударит и по мобильной DRAM.

Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача

Показательный момент для отрасли заключается в том, что подразделение Samsung Device Solutions якобы отказалось обеспечить собственный мобильный бизнес нужным объемом памяти, выбрав контракт с пересмотром цен ежеквартально. Стоимость одного модуля LPDDR5X на 12 ГБ уже достигла $70 — более чем вдвое выше, чем $33 в начале года. В таких условиях каждое подразделение Samsung старается держать маржу.

Объективно, цены на смартфоны из-за роста стоимости DRAM пойдут вверх — вопрос лишь в том, насколько производитель готов удерживать «удар» за свой счет. И вот здесь возвращение слота для microSD выглядит логично. Пользователь может выбрать базовую версию смартфона, сэкономить и установить карту памяти. А производители удержат конкурентные цены и не потеряют продажи.

Идеально, если новые модели будут поддерживать стандарт microSD Express, который убирает узкое место в скорости. Например, карта Samsung P9 Express на 512 ГБ со скоростью до 800 МБ/с стоит $74,99 на Amazon. Для сравнения: Apple берет дополнительные $200 за переход с 256 ГБ на 512 ГБ в смартфоне. Хотя маловероятно, что Apple начнет использовать слот для карты памяти в iPhone, а вот производители Android-устройств могут быть более гибкими в этом вопросе.

Есть и ложка дегтя: смартфоны, которые уже стоят в производственной очереди, не получат редизайн. Поэтому производители смогут вернуть слот microSD только в моделях, готовящихся к релизу во второй половине 2026 года.

Источник: wccftech

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить