Производители смартфонов хотят вернуть microSD, чтобы переложить приобретение памяти на пользователя

Слот для карт microSD долгое время оставался простым и недорогим способом увеличить память смартфона без переплаты за версию с большим накопителем. Пользователи получали свободу выбора, а вот производители теряли на продажах версий с большим объемом хранилища. Постепенно большинство брендов отказались от этого варианта, убрав слот и зарабатывая на дорогих модификациях. Теперь ситуация опять может измениться: резкое подорожание памяти, которое уже выбивает с рынка компании вроде Micron илиTranscend, породило слухи, что производители смартфонов могут вернуть microSD-слот.

На Weibo инсайдер Repeater 002 не назвал конкретных брендов, но упомянул информацию на уровне китайских поставщиков, которая и подтолкнула его к публикации. Из-за дефицита и роста цен на память, который может продолжаться как минимум до четвертого квартала 2027 года, комплектующие для ПК уже резко подорожали. Логично, что это ударит и по мобильной DRAM.

Показательный момент для отрасли заключается в том, что подразделение Samsung Device Solutions якобы отказалось обеспечить собственный мобильный бизнес нужным объемом памяти, выбрав контракт с пересмотром цен ежеквартально. Стоимость одного модуля LPDDR5X на 12 ГБ уже достигла $70 — более чем вдвое выше, чем $33 в начале года. В таких условиях каждое подразделение Samsung старается держать маржу.

Объективно, цены на смартфоны из-за роста стоимости DRAM пойдут вверх — вопрос лишь в том, насколько производитель готов удерживать «удар» за свой счет. И вот здесь возвращение слота для microSD выглядит логично. Пользователь может выбрать базовую версию смартфона, сэкономить и установить карту памяти. А производители удержат конкурентные цены и не потеряют продажи.

Идеально, если новые модели будут поддерживать стандарт microSD Express, который убирает узкое место в скорости. Например, карта Samsung P9 Express на 512 ГБ со скоростью до 800 МБ/с стоит $74,99 на Amazon. Для сравнения: Apple берет дополнительные $200 за переход с 256 ГБ на 512 ГБ в смартфоне. Хотя маловероятно, что Apple начнет использовать слот для карты памяти в iPhone, а вот производители Android-устройств могут быть более гибкими в этом вопросе.

Есть и ложка дегтя: смартфоны, которые уже стоят в производственной очереди, не получат редизайн. Поэтому производители смогут вернуть слот microSD только в моделях, готовящихся к релизу во второй половине 2026 года.

