Прямая трансляция презентации Sony «Deep Dive». Ждем новую PlayStation 5 [Онлайн]

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В 18:00 по Киеву стартует онлайн-трансляция презентации Sony «Deep Dive», где нам расскажут новые подробности о PlayStation 5 и, вероятно, наконец покажут саму консоль. Желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию можно прямо в этой новости, или же на канале компании в YouTube (кому как удобнее).

Ожидается, что в рамках мероприятия Sony раскроет полные технические характеристики PlayStation 5 (пока мы знаем только некоторые базовые параметры), после чего можно будет сравнить их с таковыми у новой Xbox.

Кроме PlayStation 5, сегодня ожидается анонс новой гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2, а также демонстрации новых эксклюзивов.

Как обычно, о всех ключевых анонсах по итогам презентации будут подготовлены отдельные новости. Тем временем, предлагаем в комментариях поделиться ожиданиями и мыслями по поводу нового поколения игровой консоли PlayStation 5.