Два iPhone хорошо, но Galaxy Fold5 — лучше, убеждает Samsung в новом «демо» Try Galaxy

Samsung анонсировала и сразу обновила приложение Try Galaxy, которое «позволит пользователям устройств не на операционной системе Android ощутить преимущества интерфейса One UI 5.1.1 и гибких смартфонов Samsung, таких как Galaxy Flip5 и Fold5».

Чтобы понять возможности большого экрана — надо просканировать QR-код на двух iPhone или iPad (желательно с одинаковыми экранами). В интернете сразу предложили склеить их клейкой лентой.

Запустив Try Galaxy, пользователи смогут «исследовать приложения и виджеты так, будто они запущены на экране смартфона линейки Galaxy»:

FlexCam: пользователям предлагают ознакомиться с режимом FlexCam Galaxy Flip5 и Fold5, который позволяет снимать с разных ракурсов без усилий.

Иммерсивный экран и плавная многозадачность : вышеупомянутая функция с двумя экранами. Пользователи смогут просматривать видео и другой контент на двух экранах и перетаскивать объекты с одного на другой, как будто это планшетный режим Fold5.



: вышеупомянутая функция с двумя экранами. Пользователи смогут просматривать видео и другой контент на двух экранах и перетаскивать объекты с одного на другой, как будто это планшетный режим Fold5. Экосистема: попытка Samsung прорекламировать преимущества собственной экосистемы пользователям Apple — Quick Share для обмена данными между близкими и удаленными устройствами и совместимость приложения Samsung Health с Galaxy Watch.

Try Galaxy работает только с Safari на устройствах iOS, запущенных от 16 сентября 2016 года.