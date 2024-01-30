Приложение Zoom для Apple Vision Pro позволит собеседникам видеть выражение лица через аватар

Apple Vision Pro в начале не будет иметь некоторых важных нативных приложений, включая Netflix, Spotify и YouTube. Однако пользователи гарнитуры смешанной реальности будут иметь доступ к приложению Zoom, которое будет поддерживать функцию Persona в Vision Pro.

Пользователи Vision Pro смогут создавать цифровые версии себя. Другие пользователи Zoom будут видеть выражение лица пользователя и движения рук через аватар, передає Engadget.

Согласно словам Zoom, пространственный опыт приложения можно «масштабировать до идеального размера», поэтому не должно казаться, что чьи-то аватар находится слишком далеко. Хотя пользователи Vision Pro будут демонстрироваться, как Persona (если они этого захотят), те, кто присоединится к разговору с других устройств, будут представлены в виде плавающего экрана.

Zoom станет одним из первых крупных сторонних приложений, использующих эту технологию. Apple заявила, что Microsoft Teams и Cisco Webex также присоединятся. Компания утверждает, что настройка Persona в Vision Pro займет всего несколько минут.

Этой весной в приложении Zoom появится еще больше функций. Появится возможность делиться файлами 3D-объектов и просматривать их в виртуальном пространстве через Vision Pro. Также появится командный чат (Team Chat) и инструмент под названием real-world pinning. Zoom говорит, что можно будет использовать его для закрепления пяти участников встречи в любом месте виртуального пространства и иметь возможность удалить их фон. Компания предполагает, что это поможет пользователям Vision Pro «чувствовать себя более связанными с людьми на встрече».

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