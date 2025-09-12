Прислушайтесь к советам Скифа: ГСЧС и создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили видео об опасности подозрительных предметов

GSC Game World вместе с ГСЧС Украины запустили совместную инициативу, чтобы привлечь внимание молодежи к взрывоопасным предметам.

Украинские разработчики напоминают, что из-за полномасштабной войны на улицах и в полях можно наткнуться на опасные предметы — взрывчатка спрятана в игрушки, коробки или провода — которые способны серьезно травмировать или привести к смерти. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили видео, где главный герой игры Скиф призывает подростков быть осторожными.

«Прислушайтесь к советам от Скифа! Не трогайте ничего подозрительного: ни проводов, ни коробок, ни игрушек. Помните: не подходите. Не прикасайтесь! Звоните 101», — говорится в сообщении.

Со своей стороны ГСЧС говорит, что цель проекта — объяснить правила безопасности тем, кто больше всего нуждается в защите — подросткам, особенно ребятам в возрасте 14-17 лет. Согласно исследованию ЮНИСЕФ и Rating Group (2024), именно эта группа чаще всего ведет себя рискованно.

Отдельно о S.T.A.L.K.E.R. 2 добавим, что разработчики готовятся официально добавить прибор ночного видения. Его появление ожидается вместе с патчем 1.6, который может принести квест со старым знакомым из оригинальной трилогии. Еще ждем больше новостей о DLC, которые перешли в стадию активной разработки. Единственное, что известно — дополнение как-то будет касаться Дуги.