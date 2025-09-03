Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит квест со старым персонажем трилогии, — инсайдеры

Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl готовит сразу интересных изменений — инсайдеры указывают на три новинки.

Больше всего игроков может заинтересовать новый сюжетный квест, который добавит знакомого персонажа из предыдущих частей. То есть будет не только свежее задание, но и немного фан-сервиса с ностальгией. Инсайдеры подробнее не говорили, кого стоит ожидать, а студия официально не подтверждала.

Еще одна долгожданная вещь — приборы ночного видения, которые подтверждала GSC. Они впервые появятся в игре и серьезно повлияют на геймплей: в темноте выживать станет легче, а бои — динамичнее. Кроме того, появятся и новые модификации для оружия. Среди примеров — Kora 1911 Extended Mag, расширенный магазин для пистолета. Это расширит варианты кастомизации снаряжения.

Отметим, что слова инсайдеров не стоит воспринимать за «чистую монету». Но в дорожной карте на вторую половину 2025 года разработчики говорили и о приборах ничего видения, и о новых миссиях. Так что по крайней мере два пункта из списка правдивы, но надо подождать, правда ли они появятся в патче 1.6.

Если вспомнить первую «дорожную карту», то разработчики уже выполнили большинство обещаний: новое оружие, измененный лут с мутантов и исправление кучи багов. Еще появилась возможность обновить стандартную S.T.A.L.K.E.R. 2 до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах. Позже Ultimate откроет доступ к DLC без дополнительных затрат Дополнения уже разрабатывают, а одно из них может быть связано с Дугой.

Источник: S.T.A.L.K.E.R. 2 News