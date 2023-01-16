Прыжок биткоина выше $21 000 спровоцировал ликвидацию криптовалюты более чем на $500 миллионов — это самый высокий показатель за последние 3 месяца

Капитализация криптовалютных рынков из-за рекордного количества ликвидаций в шортах снова достигла отметки в 1 триллион долларов — впервые с ноября.

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С пятницы было ликвидировано почти 500 миллионов долларов — это самый высокий уровень с октября 2022 года по данным Coinalyze. Этот показатель означает, что более 70% трейдеров зафиксировали убытки — биржи закрывали их позиции с кредитным плечом вследствие частичной или полной потери начальной маржи трейдера.

Криптобиржа OKX подверглась ликвидации в коротких позициях на $256 миллионов только в пятницу, больше всего среди всех криптобирж, за ней идут $125 миллионов на Binance и $42 миллиона на Huobi, свидетельствуют данные CoinGlass.

По данным CoinGecko, основные криптовалюты выросли в среднем на 20% с прошлой недели. Цена биткоина подскочила на 22% до более чем $21 000 долларов, эфир вырос почти до $1600 долларов, тогда как Solana — почти на 70% (торгуясь в понедельник на уровне $24 по сравнению с $9 в последнюю неделю декабря).

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Рост криптовалют произошел на фоне прогнозов об ослаблении инфляции в США — краткосрочные инфляционные ожидания упали в начале января до наименьшего уровня за два года, а отдельный отчет показал, что индекс потребительских цен вырос на 6,5% за 12 месяцев (это меньше, чем скачок на 7,1% в ноябре и значительно ниже пикового уровня в 9,1% в июне); а также новостей о том, что юристы обанкротившейся криптобиржи FTX нашли миллиарды долларов активов.

В целом для биткоина в 2023 году аналитики предлагают очень разнообразные прогнозы: некоторые говорят, что монета почти вчетверо превысит свой предыдущий рекорд и достигнет отметки в $250 000, другие говорят, что флагманская криптовалюта упадет до $5 000, что станет ее самой низкой ценой.

Источник: Coindesk