Писатель-фантаст за 9 месяцев создал 97 книг — помогли ChatGPT і Midjourney

Писатель Тим Баучер утверждает, что создавал тексты и идеи с помощью ChatGPT, Claude и Anthropic, а иллюстрации для книг генерировала по его запросам нейросеть Midjourney.

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За 9 месяцев автор создал 97 книг – каждая содержит от 2000 до 5000 слов и от 40 до 140 иллюстраций. По словам Баучера, на создание одного экземпляра с помощью ИИ-инструментов уходило около 6-8 часов, но есть и такие, на которые понадобилось всего 3 часа.

Книги сейчас продаются онлайн по цене от $1,99 до $3,99.

«Искусственный интеллект оказался отличным катализатором для моей творческой работы. Он дал мне возможность увеличить количество – сохраняя при этом качество; и позволил углубиться в сложное построение мира с эффективностью, которой я никогда не мог достичь», – комментирует писатель в статье Newsweek.

Литературный мир, как и другие сферы жизни, подвергся влиянию искусственного интеллекта. В феврале чат-бот ChatGPT был указан как автор или соавтор более 200 книг в книжном магазине Amazon. Чаще всего ИИ использовали для создания пособий по искусственному интеллекту и детских книг.

Ранее Аммар Реши, менеджер по дизайну продуктов в финансово-технологической компании из Сан-Франциско, написал и проиллюстрировал детскую книгу за 72 часа с помощью ChatGPT и Midjourney. Издание под названием «Алиса и Искорка» стало вирусным в Twitter и было раскритиковано креативщиками.

В Голливуде приостановили съемки многих фильмов и шоу из-за того, что представители Гильдии писателей Америки впервые за 15 лет начали бастовать – в том числе и из-за опасений, что искусственный интеллект отберет их рабочие места и уменьшит гонорары. Сценаристы требуют ограничить использование ИИ для написания кино- и телесценариев.