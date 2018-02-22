Qualcomm анонсировала новый чип с поддержкой Wi-Fi 802.11ax и ряд функций для улучшенной передачи звука через Bluetooth

Компания Qualcomm анонсировала выпуск чипа для мобильных устройств, который поддерживает грядущий стандарт беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax. По заверениям компании, она первой сможет предоставить производителям гаджетов чип с поддержкой связи Wi-Fi 802.11ax и шифрования WPA3.

Стандарт Wi-Fi 802.11ax начнёт массово внедряться в следующем году. Он обеспечит более высокую пропускную способность сети и меньший уровень энергопотребления по сравнению с нынешним стандартом Wi-Fi 802.11ac. Помимо нового стандарта чип Qualcomm Atheros WCN3998 также поддерживает и предыдущие стандарты Wi-Fi, что обеспечит совместимость с существующими роутерами. Также заявлена поддержка стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.1 и собственной обновлённой технологии TrueWireless (речь о ней пойдёт ниже). Qualcomm начнёт поставки чипа Atheros WCN3998 производителям конечных устройств на протяжении ближайших нескольких месяцев.

Остановимся более подробно на технологии Qualcomm TrueWireless Stereo. Она позволит устранить некоторые проблемы, свойственные нынешним беспроводным наушникам с подключением через интерфейс Bluetooth. В частности, обновлённая версия технологии позволяет наушникам автоматически переключаться между первичной (получение данных от смартфона и передача их на второй наушник) и вторичной (получение информации от второго наушника) ролями. Это позволит сбалансировать энергопотребление и увеличить продолжительность автономной работы. Дополнительно анонсирован режим TrueWireless Stereo Plus, который позволяет смартфону подключаться к обоим наушникам. Это устраняет необходимость одновременного использования наушниками нескольких соединений – одного для связи со смартфоном, второго для связи со вторым наушником. Как отмечает производитель, режим TrueWireless Stereo Plus также упростит соединение наушников со смартфоном и устранит задержки, возникающие из-за описанной выше схемы подключения.

Дополнительно компания Qualcomm анонсировала отдельную функцию Broadcast Audio, которая реализована в новом мобильном процессоре Snapdragon 845. Она позволяет реализовать отличную синхронизацию при наличии нескольких аудио соединений через интерфейс Bluetooth. Эта функция предназначена для воспроизведения звука на нескольких парах наушников или динамиков. Также она упрощает прямое соединение, используемое в режиме TrueWireless Stereo Plus.

Источник: The Verge 1, 2