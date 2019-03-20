Qualcomm анонсировала серию чипсетов QCS400 для умных колонок и звуковых панелей

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Компания Qualcomm подготовила к выпуску новую серию специализированных систем-на-чипе Qualcomm QCS400. Они предназначены для использования в составе умных колонок и звуковых панелей.

Чипсеты серии QCS400 призваны обеспечить высокое качество звука и поддержку функций искусственного интеллекта. В Qualcomm заявляют, что новые SoC обеспечат «лучшее качество звука, оптимальное время автономной работы и голосовое управление следующего поколения по сравнению с» предыдущей технологией. Далее приведены три наиболее важных особенности новых аудиочипсетов:

Улучшения в голосовом управлении с более быстрым временем отклика на голосовые команды. Также сообщается об улучшенном звучании даже в шумной обстановке и локальном голосовом управлении.

Улучшенное качество звука. Сообщается о поддержке Dolby Atmos и DTS: X для кинематографических впечатлений.

Многоканальное подключение, которое позволяет пользователям подключать несколько динамиков вместе с широкими возможностями управления воспроизведением. В то же время заявлено увеличенное время автономной работы.

Отмечается, что в системах-на-чипе Qualcomm серии QCS400 используется выделенный цифровой сигнальный процессор, который предлагает до 32 каналов постобработки звука. Обеспечивается поддержка определения нескольких ключевых слов. А благодаря обработке задач ИИ на самом устройстве конечные продукты могут лучше и быстрее обрабатывать слова, пробуждающее устройство.

Первоначально серия QCS400 включает чипсеты QCS403 (2-ядерный) и QCS404 (4-ядерный) для умных колонок и умных ассистентов. В обоих случаях рабочая частота составляет 1,4 ГГц. В устройствах реализована поддержка беспроводного стандарта связи Bluetooth 5.1 и протокола Zigbee. Также в линейку включена система-на-чипе QCS405, оптимизированный для звуковых панелей, домашних кинотеатров и умных колонок. Кроме того, для аудио-видео ресиверов предназначен чип QCS407. Оба эти устройства являются 4-ядерными решениями. Также в них имеются по 4 ядра для обработки задач искусственного интеллекта, графическое ядро Adreno 306 и цифровые сигнальные процессоры Qualcomm Hexagon. Всех этих компонентов нет в моделях QCS403 и QCS404.Только версия QCS407 поддерживает 32 канала обработки звука, во всех остальных случаях количество поддерживаемых каналов ограничено двенадцатью.

Источник: gizmochina