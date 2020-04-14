Qualcomm ответила MediaTek по поводу жульничества в бенчмарках — SoC Snapdragon этим не грешат





На прошлой неделе тайваньского производителя мобильных SoC MediaTek уличили в жульничестве для демонстрации наивысших результатов производительности в бенчмарках. Иными словами, обнаружив запуск тестового инструмента, чипсеты MediaTek начинают работать на полную катушку, чтобы показать свой максимум, который на практике достичь невозможно. В ответ на эти обвинения производитель ответил, что это «нормальная практика» для демонстрации потенциала SoC, а заодно вспомнила, что ее «главный соперник» поступает так же. И хотя прямо имени этого «главного соперника» MediaTek не назвала, все поняли, что речь идет о лидере рынка Qualcomm. Официальный ответ последней не заставил себя долго ждать.

В официальном заявлении Qualcomm эти обвинения категорически отрицает. Производитель однокристальных платформ Snapdragon прямо называет сомнительную практику так называемых «белых списков» приложений чистым обманом, поскольку в таких случаях результат не отражает пользовательский опыт при повседневном использовании. Иными словами, Qualcomm полностью отрицает обвинения в MediaTek в использовании техники повышения рабочей частоты в своих SoC Snapdragon с целью демонстрации более высоких результатов производительности в бенчмарках.

Верить этим заявления или нет, личное дело каждого. Справедливости ради, подобного рода обвинений в жульничестве с тестами в адрес Qualcomm пока не было.

Источник: Android Authority