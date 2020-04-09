MediaTek уличили в жульничестве для демонстрации наивысших результатов в бенчмарках, производитель говорит, что это «обычная практика»





Дополнение в копилку историй из разряда «никогда такого не было». Тайваньский производитель чипсетов MediaTek якобы жульничает с целью демонстрации более высоких результатов в тестах производительности. Об этом говорится в статье ресурса AnandTech.

В процессе обзора европейской версии смартфона Oppo Reno3 Pro с процессором MediaTek Helio P95 была зафиксирована неожиданно высокая производительность устройства во время запуска пакетов тестирования производительности. Обозреватели отметили, что в тестовых приложениях, таких как PCMark, чипсет MediaTek Helio P95 с ядрами Cortex-A75 демонстрирует более высокую производительность по сравнению с SoC MediaTek Dimensity 1000L, которая используется в китайской версии смартфона Reno3.

В статье также утверждается, что MediaTek, похоже, нацелена на конкретные популярные тесты. Отмечается, что компания включила в свои файлы прошивки простой белый список, который выявляет определённые тесты. При их обнаружении якобы активируется режим повышенной производительности, ориентированный на достижение высоких результатов в тестах – так называемый Sports Mode. При активации данного режима, когда выполняются тесты из белого списка, по-видимому, динамически меняется напряжение питания чипсета, повышается частота SoC и частота контроллера памяти, а также меняются настройки контроля температуры и планировщика. Это означает, что в таком режиме процессору позволено более быстро наращивать частоты до достаточно высоких значений, чтобы продемонстрировать высокие результаты в теста производительности. При этом на второй план отходят вопросы тепловых нагрузок и перегрева.

Согласно статье, системой выявляются тестовые пакеты PCMark, AnTuTu и GeekBench, набор тестов, ориентированных на искусственный интеллект, и другие инструменты.

MediaTek отреагировала на эти обвинения и заявила, что компания следует общепринятым отраслевым стандартам и уверена, что сравнительные тесты точно отражают возможности её чипсетов (звучит знакомо, не так ли?). Компания также тесно сотрудничает с производителями смартфонов, «но в конечном итоге бренды имеют возможность настраивать свои собственные устройства по своему усмотрению». При этом многие партнёры разрабатывают устройства для работы на максимально возможном уровне производительности при проведении сравнительных тестов, чтобы продемонстрировать все возможности чипсета. Это показывает, каков верхний предел производительности на любом данном чипсете.

Вместе с тем, MediaTek обращает внимание на тот факт, что в сценариях реального использования учитывается много факторов, которые и определят производительность процессора.

«Чипсеты MediaTek разработаны для оптимизации энергопотребления и производительности, чтобы обеспечить наилучший опыт пользователям при максимальном сроке службы аккумулятора», — говорится в заявлении компании.

Таким образом, «если кто-то запускает программу с интенсивными вычислениями, например, требовательную игру, чипсет будет интеллектуально приспосабливаться к вычислительным шаблонам для обеспечения устойчивой производительности». Так что уровень производительности разнится от приложения к приложению, потому что чипсет динамически управляет параметрами работы CPU, GPU и памяти в соответствии с выполняемыми задачами. Дополнительно отмечается, что в разных регионах могут быть включены разные типы режимов работы, поэтому производительность устройства может варьироваться в зависимости от требований регионального рынка. Кроме того, по словам компании, другие производители мобильных процессоров используют аналогичный подход.

«Мы считаем, что демонстрация всех возможностей чипсета при проведении сравнительных тестов соответствует практике других компаний и дает потребителям точную картину производительности устройства» — отмечает MediaTek.

Источник: cdrinfo