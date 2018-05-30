Qualcomm XR1 – первый чип, созданный специально для устройств виртуальной и дополненной реальностей

На протяжении нескольких последних лет процессоры Qualcomm активно используются в гарнитурах виртуальной и дополненной реальностей. Но, фактически, эти чипы разрабатывались для выполнения других задач и не были специально предназначены для гарнитур. Теперь же ситуация изменилась, Qualcomm анонсировала процессор XR1 – первый чип, созданный специально для устройств виртуальной и дополненной реальностей.

Новый процессор Qualcomm XR1 станет более доступным решением для производителей, желающих выпускать гаджеты дополненной и виртуальной реальностей. Вместе с тем, Qualcomm отмечает, что на текущий момент флагманский процессор Snapdragon 845 является лучшим выбором для таких устройств, а XR1 предназначен для более простых решений. Речь идёт об устройствах для просмотра контента в пассивном режиме с простыми контроллерами, а не для запуска игр. При этом чип поддерживает возможность выведения видео на дисплеи с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду, голосовую активацию, использование контроллеров, способных определять движения в 6 степенях свободы.

Первые устройства на базе чипа Qualcomm XR1 должны появиться на рынке в 2019 году.

Источник: The Verge