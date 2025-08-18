Новости Кино 18.08.2025 comment views icon

Работа "на троечку": актер "Фантастической четверки" оценил фильм Marvel в скромные 3,5 из 5 на Letterboxd

Катерина Даньшина

Если спросить звезд новой «Фантастической четверки», а как собственно им этот новый фильм, то по крайней мере одна ответит, что это работа «на троечку».

Пол Уолтер Хаузер, сыгравший в «Фантастической четверке» Человека-Крота, на сервисе Letterboxd оценил новый проект Marvel в скромные 3,5 из 5 доступных баллов.

Актер хвалит музыку, дизайнерскую работу и актерскую игру, но в шутку жалуется на удаленную в финальной версии сцену, где он появлялся вместе со Сью Сторм (Ванесса Кирби).

«Мне нравится музыка, продакш-дизайн, актерская игра. Жаль, что они вырезали мою сцену с Ванессой Кирби, но я был рад сняться в фильме Marvel (это уже из разряда «проблем первого мира»; я слишком сильно избалован тем, что имею возможность играть в кино). С нетерпением жду продолжения истории с Франклином!»

Сцена, о которой упоминает Хаузер, была подробно описана самой Кирби в интервью Variety. Там Сью угрожала Кроту/Харви Элдеру со словами: «Я могу вызвать у тебя аневризму за две секунды, если захочу». Вместо этого в ленте вражда Элдера с Фантастической четверкой практически замалчивается. Все конфликты «сглажены» на момент прибытия Галактуса (Ральф Айнесон), а единственное прямое упоминание о них появляется только в эпизоде, где Рид Ричардс (Педро Паскаль) и Крот едва не вступают в драку в Baxter Building.

Пол Уолтер Хаузер в роли Человека-Крота / «Фантастическая четверка», Marvel

Несмотря на многочисленные фанатские теории, «Фантастическая четверка: Первые шаги» не уничтожает Землю-828. После поражения Галактуса, Человек-крот может стать постоянным союзником первой семьи Marvel. Тогда как удаленную сцену нам еще могут показать в «Мстители: Судный день», или же в потенциальном приквеле «Фантастической четверки».

Напомним, что ранее из фильма вырезали все кадры со злодеем Джона Малковича (хотя один все еще можно увидеть в первом трейлере).

Критики и зрители, по сравнению с личной оценкой Хаузера, были несколько лучшего мнения о фильме. Сейчас у «Фантастической четверки» 86% и 91% соответственно на Rotten Tomatoes, а также приличные 7,3 из 10 на IMDb. На данный момент фильм заработал в общей сложности $468 млн в мировом прокате — скромно, по сравнению с успехами «Мстителей», но все же это лучший результат для Marvel в 2025 году.

Фільм жахів «Зброя» заробив за 10 днів більше, ніж великий провал Disney за два місяці

Источник: Screen Rant 1, 2

