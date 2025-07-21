Первые реакции на фильм «Фантастическая четверка» — вайбы «Интерстеллара» и одна из «лучших вещей», созданных Marvel

Если доверять реакциям первых зрителей, то новая «Фантастическая четверка» принесет фанатам Marvel хорошие новости.

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В отзывах, которые начали появляться в сети за неделю до официального релиза, ленту восхваляют за визуальные эффекты, великолепную ретро-футуристическую эстетику, стильный сюжет и действительно «фантастический» актерский состав.

« Главные актеры великолепны, музыка запоминается мгновенно, а ретро-футуристический дизайн 60-х годов и динамичные визуальные эффекты — настоящее наслаждение. Сосредоточение истории на теме семьи на этом этапе MCU может показаться несколько преувеличенным, а злодеи не самыми убедительными, но актеры заставят вас глубоко переживать за персонажей, их отношения и испытания, с которыми они сталкиваются. В сочетании с живым, уверенным повествованием — это интригующий и удовлетворительный первый шаг для новой команды Marvel (безусловно, лучшее изображение этого квартета на экране на сегодня), поскольку MCU продолжает возвращать себе контроль над кораблем и приближать его к Судному дню » , — написал главный редактор Next Best Picture Мэтт Неглия.

Главные актеры великолепны, музыка запоминается мгновенно, а ретро-футуристический дизайн 60-х годов и динамичные визуальные эффекты — настоящее наслаждение. Сосредоточение истории на теме семьи на этом этапе MCU может показаться несколько преувеличенным, а злодеи не самыми убедительными, но актеры заставят вас глубоко переживать за персонажей, их отношения и испытания, с которыми они сталкиваются. В сочетании с живым, уверенным повествованием — это интригующий и удовлетворительный первый шаг для новой команды Marvel (безусловно, лучшее изображение этого квартета на экране на сегодня), поскольку MCU продолжает возвращать себе контроль над кораблем и приближать его к Судному дню , — написал главный редактор Next Best Picture Мэтт Неглия. «Визуально это одна из лучших вещей, которые когда-либо создавала Marvel. Некоторые части напоминают «Интерстеллар» и требуют IMAX. Галактус потрясающий. Серебряный Серфер выглядит действительно хорошо. Визуальные эффекты часто были безупречны. В космосе и на Земле, Мэтт Шекман устроил визуальный праздник » , — журналист сферы развлечений Брэндон Дэвис.

, — журналист сферы развлечений Брэндон Дэвис. « Потрясающая визуальная составляющая, трогательная история, остроумные шутки и эпический экшен. «Первая семья» Marvel предлагает один невероятный аттракцион. Педро Паскаль отлично сыграл роль Мистера Фантастика. Ванесса Кирби поражает своей непревзойденной игрой Сью Сторм — она просто падающая звезда » , — журналистка People Шараре Друри.

Потрясающая визуальная составляющая, трогательная история, остроумные шутки и эпический экшен. «Первая семья» Marvel предлагает один невероятный аттракцион. Педро Паскаль отлично сыграл роль Мистера Фантастика. Ванесса Кирби поражает своей непревзойденной игрой Сью Сторм — она просто падающая звезда , — журналистка People Шараре Друри. «Я пришел раздраженный, но «Фантастическая четверка» — это настоящее возвращение к форме для MCU, первые минуты в IMAX меня просто восхитили. Работа Гарднер и Куинна поразила меня больше всего. Галактус придает этому фильму настоящий вес, и его присутствие ощущается даже вне экрана, невероятно детальная работа!», — кинопродюсер Брайан Лонг.

Что известно о фильме «Фантастическая четверка»?

Франшиза «Фантастическая четверка» ранее находилась в собственности 20th Century Fox-Marvel, однако после слияния Disney и Fox, Marvel получила ее в полноценную собственность. Предыдущие три фильма о семье супергероев заработали более $803 млн в прокате.

В новом фильме, согласно официальному синопсису, обновленный фантастический квартет должен защитить Землю от прожорливого космического бога по имени Галактус (Ральф Айнесон) и его загадочного Вестника (Серебряный Серфер Джулии Гарнер). Роль Мистера Фантастика (он же Рид Ричардс) взял на себя Педро Паскаль, тогда как Сью Сторм (Женщина-невидимка) сыграет Ванесса Кирби, а Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак предстанут в образах Человека-факела и Существа соответственно.

Срежиссировал фильм Мэтт Шакман, который имеет скромный опыт в полном метре, но приличный перечень работ на телевидении: он среди прочего срежиссировал все девять эпизодов сериала Marvel и Disney Plus «Вандавижн», а также работал над «Наследниками», «Пацанами» и «Игрой престолов». Главным продюсером выступил руководитель Marvel Studios Кевин Файги, Митч Белл указан в качестве сопродюсера, а Луи Д’Эспозито, Грант Керитс и Тим Льюис — исполнительными продюсерами. Стоит также отметить, что музыку создал оскароносный композитор Майкл Джаккино, который работал над последними фильмами о Человеке-Пауке, а также «Доктором Стрэнджем» и «Тор: Любовь и гром».

Премьера фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» запланирована на 25 июля 2025 года (в Украине днем раньше).

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После дебюта «Супермена» с DCU Джеймса Ганна, который довел сборы до $400 млн во второй уик-энд, «Фантастической четверке» прогнозируют открытие в размере $100-110 млн. У Marvel Studios большие ставки на проект после кассовых неудач последних лет и перспективные планы на квартет персонажей во главе с Педро Паскалем, которые продолжат свою историю в новых «Мстителях».

Источник: Variety, Deadline, Forbes