Рада одобрила штрафы за оскорбления сексуального характера в интернете — до 2700 грн или исправительные работы

Отныне в Украине могут оштрафовать за оскорбительные высказывания сексуального характера, отправленные в том числе через мессенджеры — согласно принятому Верховной Радой законом №8329 в связи с ратификацией Стамбульской конвенции.

Закон предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и вводит наказание за сексуальное насилие путем вербальной или невербальной коммуникации (сообщения в интернете или в мессенджерах и т.д.). Таких правонарушителей будут штрафовать на сумму от 1360 до 2720 грн, наказывать общественными или исправительными работами.

За совершение любого насилия в отношении человека по признаку пола, а также за стереотипные представления о социальной роли мужчины и женщины, что нанесло вред физическому или психологическому здоровью, предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 грн, или наказание в виде общественных работ на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Стамбульская конвенция — международное соглашение Совета Европы, которое криминализирует и предотвращает насилие против женщин и защищает жертв. Речь идет о: домашнем насилии, сексуальном насилии, убийствах чести и других преступлениях, оправдываемых «честью», калечении женских гениталий, принудительной стерилизации, абортах и браках, преследованиях и другом насилии, ассоциированном с полом. Украина подписала Конвенцию 7 ноября 2011 года, а ратифицировала — 20 июня 2022 года