Раджа Кодури показал семейство графических продуктов Intel Xe: 3 GPU, один больше другого

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Старший вице-президент и главный разработчик архитектуры графического подразделения Intel Core and Visual Computing Group Раджа Кодури опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены плоды его работы на протяжении последних нескольких лет. На снимках можно видеть три различных графических процессора Intel Xe, а также систему охлаждения для видеочипов. Снимки были сделаны в лаборатории Intel в Фолсоме (Калифорния, США).

Первое из продемонстрированных устройств (слева на общей фотографии) Радже Кодури уже показывал ранее. Это акселератор для центров обработки данных на базе субархитектуры Xe-HP. Впервые демонстрируются продукты, расположенные на правой половине снимка. Причём, расположенный снизу чип имеет очень большие размеры.

Самый маленький среди всех трёх графических чипов – это решение Intel DG1 (или DG2). В то же самый большой – представляет собой прототип Arctic Sound. Вероятно, устройства выполнены на базе многочиповой компоновки. Если верить слухам, Intel будет использовать три конфигурации с применением 1, 2 и 4 отдельных модулей. И эта фотография может служить подтверждением данных слухов.

Самый крупный графический чип Раджа Кодури называет BFP (Big Fabulous Package). Скорее всего, это акселератор для центров обработки данных, выполненный на базе субархитектуры Xe-HPC. Ранее говорилось, что решения Arctic Sound будут выполнены на базе четырёх модулей. Также известно, что устройство требует напряжение питания 48 В, что поддерживается только в серверном окружении.

Наконец, для данного крупного графического процессора предусмотрено использование не менее впечатляющей системы охлаждения жидкостного типа, что говорит о высоком энергопотреблении и тепловыделении.

Источник: videocardz